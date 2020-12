Lucas Bravo otkrio je nepoznate detalje sa snimanja serije "Emily in Paris" koja je u vrlo kratko vremenu postala pravi hit, a uskoro će dobiti i drugu sezonu.

Francuski glumac koji nas je osvojio ulogom zgodnog kuhara Gabriela u seriji "Emily in Paris" Lucas Bravo niže intervju za intervjuom jer je postao prava atrakcija i trenutno je zvijezda s kojom svi žele na neki način surađivati.

32-godišnji Lucas je jedan od posljednjih intervjua dao za časopis Wonderland i otkrio je neke dosad nepoznate detalje sa snimanja i o kolegama. Između ostalog pohvalio je Lily Collins koja je odigrala glavnu ulogu Emily i potvrdio da je bila sjajna i velikodušna partnerica na setu.

"Prije svega odlična je u slušanju. Bez obzira na to koliko radili na svom liku, ako dođete na snimanje i niste spremni slušati druge oko sebe, ništa nema smisla. Dobivate informacije, javljaju vam se emocije koje postaju stvarne. Jednostavno proživljavate sve to jer ste instrument. Lily je na toj razini bila jako darežljiva, ostavila mi je puno prostora da postojim i radim ono što moram", otkrio je Lucas.

Dodao je i da mu je snimanje posljednjih scena bilo jako emotivno jer se morao oprostiti od Lily.

"Mislim da je posljednja scena koju smo snimili bila odličan primjere na dramskoj razini, jer je Emily bilo suđeno da ode, a on Gabriel nije ni znao da se opraštaju. To mi je bila posljednja scena u prvoj sezoni pa sam iskoristio tu emociju da oprostim od Lily. Bio je to kraj i moje iskustvo je postalo toliko slično Gabrijelovom da sam ostao iznenađen koliko mi je to bilo bolno. To je jedna od onih scena u kojima se kaže "rez". Lily je me tada zagrlila, pohvalila moj rad na cijelom snimanju. Sve je bilo jako emotivno", priznao je Lucas.

Sa svojim likom se povezao jer su obojica moderni muškarci, ali imaju i onu feminiziranu stranu i žensku osjetljivost. Obožavateljima je otkrio i da se voli ponašati prema drugima kako se oni ponašaju prema njemu.

"Suosjećajan sam i pun ljubavi, trudim se pronaći ono najbolje u svima. To je ono što nam baš nedostaje ovih dana, malo više suosjećanja", zaključio je Lucas.