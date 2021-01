Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis pojavit će se u 10 epizoda remakea serije "Seks i grad" koji će nositi naziv "And Just Like That...".

Već je potvrđeno da će Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis snimiti nove epizode kultne serije "Seks i grad" bez Kim Cattrall, a sada su procurile informacije o honorarima.

Remake na HBO Max-u nosit će naziv "And Just Like That..." i imat će 10 epizoda, a za svaku će glumice dobiti plaću od milijun dolara, tvrdi Variety. Serija će pratiti prijateljstvo Carrie, Mirande i Charlotte te njihov ljubavni život u njihovim 50-ima.

Svaka epizoda će trajati 30 minuta i snimanje bi treba sadašnjem planu trebalo početi krajem proljeća. Sarah je na Instagramu podijelila video kao najavu serije i prve su se oglasile njene poznate kolegice.

"Daaa", napisala je Reese Witherspoon. "Ne mogu čak ni disati", istaknula je Drew Barrymore. "Vrištim iz dubine svojih pluća", komentirala je Zoe Kravitz. Mnogo obožavatelja nije moglo sakriti oduševljenje zbog snimanja serije, no neki su komentirali to što neće biti Cattrall u glumačkoj ekipi.

Jedna obožavateljica je predložila da ju zamijeni glumica Jennifer Coolidge, no Parker mu je odgovorila da lik Samanthe nije dio nastavka priče. Inače, prema ranijim pisanjima stranih medija zbog Cattrall nije sniman treći dio filma "Seks i grad".

Navodno je Kim inzistirala da Warner Bros. producira filmove koje ona ima u planu ako žele da glumi u popularnoj franšizi.