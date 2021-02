Jennifer Lopez i Owen Wilson glume u glazbenoj, romantičnoj komediji "Marry Me", a posljednji put su se pojavili zajedno u hororu "Anakonda" 1997.

Filmski studiji posljednjih godinu dana kalkuliraju oko objava filmova zbog pandemije koronavirusa, a zbog toga je odgođena i premijera glazbene, romantične komedije "Marry Me" u kojoj glumi Jennifer Lopez.

Kako piše CinemaBlend, Universal Pictures je već neko vrijeme planirao da se film pojavi u kinima u svibnju ove godine, no umjesto toga odlučili su pomaknuti ga za veljaču 2022., netom prije Valentinova.

Romantičnu komediju je režirala Kat Corio, a priča prati pop zvijezdu Kat Valdez, koju tumači Jennifer, i ona se sprema udati za svog zaručnika Bastiana, kojeg je utjelovio pjevač Malum. No otkriva da joj je on bio nevjeran i iz inata odabere nepoznatog čovjeka iz publike, Charlieja za svog muža. Njega glumi Owen Wilson, a snimanje komedije "Marry Me" je krenulo krajem 2019. prije situacije s koronavirusom.

Inače, film je ponovno spojio Jennifer i Wilsona koji su posljednji put glumili skupa u hororu "Anakonda" iz 1997. Oboje od ranije imaju iskustva s komedijama u kojima je tema vjenčanje. Naime, Lopez je glumila u "Vjenčanju iz vedra neba", a Wilson u "Lovcima na djeveruše".