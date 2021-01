Jennifer Lopez i Matthew McConaughey odigrali su glavne uloge u komediji "Vjenčanje iz vedra neba", koja slavi 20. godina od svog izlaska, a redatelj i glumci otkrili su nepoznate detalje.

Komedija "Vjenčanje iz vedra neba" jedna je od prvih filmskih uloga Jennifer Lopez, koja je prvotno gradila glazbenu karijeru, a u njoj glumi s oskarovcem Matthewom McConaugheyjem.

Jennifer tumači organizatoricu vjenčanja Mary Fiore, dok Matthew igra mladoženju, doktora Stevea Edisona. Sve se zakomplicira kad se među njima pojavi kemija.

Prošlo je 20 godina od izlaska romantične komedije, a redatelj Adam Shankman otkrio je da Lopez i McConaughey nisu prvotno trebali dobiti te uloge. Naime, produkcijska kuća pitala je Minnie Driver da utjelovi Mary.

"Studio Fine Line više je htio pridobiti komercijalno tržište i jako im se sviđao scenarij. Zaplet je u suštini trebao biti isti, no htjeli su da to bude indie film s malim budžetom", rekao je Adam. No Minnie je dobila ulogu kao i glumice Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, a spominjalo se i ime Freedieja Prinzea Jr.-a, koji se također nije htio pojaviti u komediji.

Shankman je otkrio da je želio da Brendan Fraser tumači doktora Edisona. "Radio sam puno s njime kao koreograf, radili smo sve skupa od 'Georgea iz džungle' do 'Moj suprug je mrtvac'. Razgovarao sam s njim i pristao je, no onda je promijenio agenciju koja ga je zastupala tijekom pregovora. Oni su ga odgovorili od filma i dogovorili da glumi u komediji 'Začaran'", ispričao je redatelj.

Dodao je kako mu je to bio problem jer su počeli probe i već su prodali film s Jennifer i Brendanom. Jedini koji je bio dostupan je bio Matthew i na kraju je to ispao pravi pogodak.

"Nikad nisam vidio dvoje ljudi koji su na površini tako različiti, a izgledaju zajedno apsolutno neodoljivo", istaknuo je Shankman.

Inače, Lopez i McConaughey obilježili su 20. godišnjicu filma javljanjem preko aplikacije Zoom. Nahvalili su jedno drugo, a Jennifer je otkrila kako je izgledala priprema za poljubac u filmu.

"Rekao si mi: 'Gospođice, sad ću vas poljubiti', a ja sam rekla: 'Ok, odradimo to'", prisjetila se. Glumci su se nasmijali tijekom videopoziva, a Matthew je istaknuo da se više ne rade takve romantične komedije.