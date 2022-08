Lenka Udovički oduševila je publiku kazališta "Ulysses" i to predstavom "Tramvaj zvan čežnja" o kojoj je sve ispričala u razgovoru za DNEVNIK.HR.

Kazalište Ulysses na Brijunima je privelo kraju još jednu i više nego uspješnu sezonu i to predstavom "Tramvaj zvan čežnja" Beogradskog dramskog pozorišta i BELEF festivala, redateljice Lenke Udovički koja je prikazana u tvrđavi Minor na Malom Brijunu.

S Lenkom smo razgovarali uoči premijere, a pred koju sama nije krila uzbuđenje.

"Pitanje što očekujem od premijere zvuči kao lagano i uobičajeno, kao kad vam netko kaže - dobar dan, kako ste? A vi kažete dobro, hvala i produžite, a ustvari to pitanje može puno toga otkriti. Zanima me kako će predstava zaživjeti u ovom prostoru. Radili smo je jednom u zatvorenoj sceni, koja je dosta velika i zanimljiva. Radila sam je s nekakvim filmskim montažama i kadriranjem unutar te scene. E sad smo to odjednom prebacili među velike stijene, u otvoreni prostor i vjerojatno se ne bih usudila to napraviti da nisam imala izuzetno pozitivno iskustvo s predstavom "Tko se boji Virginije Wolf". To su dobro napisani, kompleksni likovi, zapravo može zaživjeti na otvorenom prostoru i odjeknuti među stijenama. Ta neka divlja priroda, zvjezdano nebo, smokve koje izlaze iz zidova, zvuci otoka, to je sve što je jedinstveno jer smo u jednom nacionalnom parku i pustom otoku, a opet vidimo da ljudska priroda, duša i emocije jesu zapravo dio prirode i mi jesmo dio životinjskog carstva, naše strasti su tu. Očekujem da ovaj komad na jedan malo drugačiji način zaživi u ovom prostoru i da publika, kao i glumci budu ispunjeni", rekla nam je Lenka.

Lenka je već bila u doticaju s brijunskom publikom i susretala se s njome u dosadašnjem radu.

"Brijunska publika je zahtjevna. Jedan dio smo mi kroz sve ove godine odgojili na određeni način. Tu su dolazile zaista velike zvijezde i imena iz čitave regije, ali i svijeta. Ovdje je Ralph Fines igrao Richarda III i tako dalje, predstave koje gostuju su visoke kvalitete i to uspostavi neki prag očekivanja. A ovdje se treba i doputovati da bi se nešto vidjelo, to je zaista jedna odluka i želja njihova, koja postavlja dosta visoka očekivanja", zaključila.

"Tramvaj zvan čežnja" nagrađivana je drama autora Tennesseeja Williamsa iz 1951. godine, a Lenka nam je otkrila što ju je potaknulo da napravi baš tu predstavu.

"Mislim da kompleksni lik Blanche i Branka Katić. Ljudi misle da se iza svega krije nešto veliko, a nekako je stvar slučajnosti bila presudna. Nas dvije smo vrlo bliske godinama, često su nam se preklapali životni putevi u Americi i Londonu. Nedavno sam joj rekla da smo došli u neke godine i da je uloga Blanche za nju, bio je to moment inspiracije i intuicije i ona je rekla da bi to rado igrala, ali jedino ako ja to budem režirala. Iz toga je u vrlo kratkom roku sve krenulo. I sada mi je izuzetno drago jer ona je jedna osebujna i izuzetna glumica i mislim da bi malo tko to mogao iznijeti na način kao ona. Jer u sebi ima neku čistoću i naivnost djeteta, a Blanche je žena kroz koju je svašta prošlo, koju je život nemilosrdno lomio i stvarno zahtjeva jedno ozbiljno životno iskustvo da bi se ta uloga mogla igrati. I naravno, ono zašto sam odlučila to raditi jer je aktualna, nažalost, kao i 50-ih godina, pozicija žene koja zbog svoje ranjivosti postaje žrtva koju na kraju društvo odbacuje. Biva silovana, čak joj ni rođena sestra ne vjeruje. To jest nije da ne vjeruje, svi dobro znaju što se dogodilo u ovom komadu. Na kraju je šalju u mentalnu instituciju jer društvo ne može živjeti s tom istinom i onda je do kraja odbace, žrtvuju, odstrane. Mislim da je ta tema nažalost izuzetno aktualna", pojasnila je Lenka.

Osim Branke u predstavi igraju Vanja Nenadić, Miloš Petrović Trojpec, Marko Todorović, Nađa Sekulić, Jovo Maksić, Nikola Malbaša, Miloš Lazarov i Bojana Stojković.

"Proces kastinga je pola posla. To je jedna odskočna daska, a nedavno sam se sjetila kako je moj profesor govorio, da je redatelj koji traže glumce, kao bolesni pas koji traži ljekovitu travčicu. I to stvarno nije lako, ali ima trenutak u kojem shvatiš da je to to i bude super. To je jako, jako bitno", kaže Lenka.

Kada ne radi Lenka se opušta najradije uz glazbu, kojom se između ostalog bavi i njezin suprug Rade Šerbedžija. Međutim, njegove koncerte i nastupe trudi se izbjegavati.

"Da, to je istina. Bude mi velika trema, stres i nervoza. Nije da ne volim njegovu glazbu, ali on uvijek između pjesama nešto priča i uvijek me strah da će nešto bubnuti i to je razlog zašto ne dolazim na koncerte", otkrila nam je sa smiješkom.

Lenka i Rade u braku su 31 godinu, a on sam je jednom prilikom za In Magazin otkrio koja je tajna njihove dugovječne ljubavi.

"I još ćemo 30. S njom nikad nije dosadno. Lenka na moje koncerte ne dolazi jer ima tremu zbog mene, nema tremu kad glumim, ali kad pjevam ima tremu", izjavio je i sam Rade tom prilikom, no njihova međusobna podrška priča jednu lijepu priču koja je na kraju i ovo ljeto bilo vidljiva na Brijunima.

