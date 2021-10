Kazališni, TV i filmski glumac Rade Šerbedžija ima posebnu strast - pjevanje, no kaže da su njegove pjesme tužne i dosadne. Ipak, publika se na njegovu koncertu u Lisinskom nije složila s tim pa ga je nagradila pljeskom. Kakve ga uspomene vežu uz Arsena, koja je tajna njegova 30 godina dugog braka s redateljicom Lenkom Udovički te što ga i u 75. čini mladićem, Šerbedžija je otkrio za In magazin.

Za početak razgovora s Radom Šerbedžijom zanimalo nas je koji mu je ovo izlazak na pozornicu.

''E ovo pitanje nisam očekivao, jer nisam o njemu nikad razmišljao'', nasmijao se te otkrio kakve su reakcije na album ''Ne okreći se sine'', koji je već gotovo godinu dana vani.

''Jako su dobro reakcije. Znate što, moje pjesme su sve tužne i malo dosadne. Ali one su nastale tako malo zbog mojeg bavljenja poezijom. To su pjesme koje su prije svega šansone. Tako da sam ja jedna neobična pojava. To nije moje osnovno zanimanje. Arsen me je učio tome i vrlo često sam kao mladi glumac išao s njim po koncertima diljem svijeta, on je mene odabrao da budem s njim na pozornici. Danas ja u Lisinskom prvi puta poslije 6 godina, kad je Arsen umro, s njim sam zajedno podijelio taj koncert.To je zapravo bio moj koncert, ja sam ga pozvao na koncert, a on je rekao ''Dobro, koliko hoćeš da ti pjevam pjesama?'' Ja sam rekao pjevaj koliko hoćeš, on kaže dobro. I došao je na probu i rekao je ''Ja ću pjevati 12 pjesama'', ja kažem ''Arsene, pjevat ćeš 12 pjesama!'' On je došao i pjevao je 16 pjesama i pretvorio moj koncert u svoj koncert, ali nitko od mene nije bio ponosniji i sretniji jer on je zaista car'', prisjetio se Rade koji ove godine slavi i 30 godina braka.

Koji je recept za ovu brojku?

''I još ću 30. S njom nikad nije dosadno. Lenka na moje koncerte ne dolazi jer ima tremu zbog mene, nema tremu kad glumim, ali kad pjevam ima tremu... Hoćese zabuniti, hoće iz ritma ispasti, pa reko šta ako ispadnem iz ritma, ja pjevam, oni me prate'', priča Rade kojemu je 75 godina.



''Znaš šta je! Vrijeme nije isto za sve, svaki čovjek ima svoje vrijeme. Ono protiče kroz njega onako kako on odluči. Kako njegov krvotok odluči i njegova glava. Tako ima ljudi koji su stari 1000 godina, a možda imaju 40. Ima ljudi koji imaju 80, a koji imaju dvije godine.

Vrijeme je jedna posebna diciplina, a osim toga vrijeme je tako kratko. Naš život je tako kratak. Pa šta je to 70 godina? To je 7x10 godina.To prođe kao tren. I zato je tako glupo svi nesporazumi, sve gluposti, mržnje, zavisti...ahhh. Čovjek treba biti blag, razumjeti druge ljude, ja se više ni na kog ne ljutim, čak ni na one koji me ne vole'', zaključio je Rade.

