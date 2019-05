Peticija za remake, plastične čaše po stolovima i salve nezadovoljstva. Što je obilježilo finalnu sezonu "Igre prijestolja" i je li zaista riječ o "najgorem kraju ikad"?

„Nađite si život, to je samo serija“, poručio je William Shatner iliti kapetan James T. Kirk obožavateljima Zvjezdanih staza u legendarnom skeču Saturday Night Live-a. Iako je skeč star više od 30 godina, Shatnerova poruka fanovima danas je aktualnija nego ikad, jer kukanje i nezadovoljstvo krajem „Igre prijestolja“ nikako da se smiri.

Više od milijun ljudi potpisalo je peticiju za remakeom posljednje sezone, internet gori od komentara i memeova, a svaki pravi geek koji drži do sebe na društvenim je mrežama objavio status i sa svijetom podijelio svoju ogorčenost i nezadovoljstvo jer obožavana serija nije završila onako kako je on htio.

Idu spoileri!

Vjerujemo da malo tko još nije pogledao zadnju epizodu, ali eto, reda radi, recimo da u nastavku teksta slijede spoileri.

"Kako je mogla?" "Bila je dobra, a onda je odjednom poludjela i spalila cijeli grad?" "Kakav je to kraj, iznevjerili ste naše povjerenje", "Najgori kraj ikad, Ovo smo čekali osam godina?" To su samo neki od komentara ogorčenih obožavatelja, a o onima što su djecu nazvali Daenerys da i ne govorimo. Kao da to nije dovoljno, u zadnjoj sezoni uočeni su i mnogi gafovi pa je tako zmajska kraljica malo predahnula uz Starbucks kavu dok drugi likovi u pauzama od dvorskih intriga piju vodu iz plastičnih boca.

Oglasili su se i glumci koji su gotovo cijelo desetljeće utjelovili likove iz pera Georgea R.R. Martina i poručili kako im nije lako slušati kritike na račun serije. Najdalje je otišao Kit Harington koji u seriji tumači Jona Snowa i svim kritičarima poručio da odj***. No, dok će glumci i tvorci serije malu utjehu ipak pronaći u milijunima na računu, fanovima ne preostaje ništa drugo osim da nastave kukati, snimati svoje „spontane“ reakcije dok su gledali posljednju epizodu i svoj bijes iskaljivati na forumima društvenim mrežama.

Ipak, ima i onih koje kraj serije nije razočarao. Veliki Stephen King, inače strastveni obožavatelj serije na Twitteru je poručio kako je salva kritika naprosto posljedica toga što fanovi ne žele da serija završi. Ikad! I potpuno je u pravu. Zamislite kraj serije kojim biste bili zadovoljni, recite ga prijatelju i vjerojatno će uslijediti višednevna rasprava i prepucavanje.

Ne postoji kraj koji bi zadovoljio milijuna fanova diljem svijeta i što god rekli, uvijek će se naći netko s kontraargumentom i krenuti izvlačiti detalje iz knjiga i prošlih sezona koji eto, podupiru njegovu tezu o „jedinom, pravom završetku“.

Nitko vas nije tjerao da gledate

Suzdržat ćemo se od obrazlaganja zašto kraj „Igre prijestolja“ nije toliko katastrofalan jer je riječ o Sizifovom poslu i unaprijed izgubljenoj bitci.

„Igra prijestolja“ je baš kao što je rekao Shatner, samo serija. Fantasy serija s izmišljenim likovima, koji da, mogu poludjeti u jednoj sekundi i preokrenuti sve za 360 stupnjeva. Nitko vam ne duguje objašnjenje i nitko vas nije tjerao da gledate. Ne pretjerujte i ne govorite o „kraju jedne ere“ jer već sutra će stići nova serija oko koje ćemo se moći svađati.

Razmislite usput i postoji li ijedna kultna serija (spomenimo samo neke poput „Izgubljenih“ ili „Obitelji Soprano“ čiji kraj nije bio "kontroverzan" i nakon kojeg nisu uslijedile salve nezadovoljstva. I, da, pogledao sam sve epizode.