Peticija razočaranih obožavatelja serije "Igra prijestolja" dosad je prikupila više od milijun potpisa.

Vjerni obožavatelji najgledanije serije svih vremena "Igra prijestolja" ostali su, malo je reći, razočarani nakon posljednje emitirane epizode u kojoj dosad jedna od omiljenih likova Daenerys Targaryen postaje "luda kraljica" i ubije tisuće nevinih ljudi.

Šokirani i bijesni obožavatelji su zbog toga odlučili pokrenuti peticiju za remakeom finalnih epizoda omiljene serije jer se ne mogu pomiriti s njihovom radnjom. Ta se brojka do danas popela na više od milijun potpisa na stranici Change.org.

O svemu se oglasio i jedan od glavnih glumaca u seriji 22-godišnji Isaac Hempstead Wright koji je glumio Brana Starka.

"To je jednostavno apsurdno. Ne mogu to uopće zamisliti. Smiješno je što ljudi misle da mogu zahtjevati drugačiji kraj samo zato što im se ne sviđa. Shvaćao sam to preosobno, što očito nisam smio", izjavio je Isaac za Hollywood Reporter.

Zvijezda serije je također otkrila kako je veliki obožavatelj logičnog zaključivanja pa mu se kraj serije jako svidio.

"Daenerys se smučilo od svega. Postala je bijesna i izgubila zdrav razum", objasnio je i dodao kako su promjene koje su savršen prikaz razvoja karaktera njezina lika.

Osim Isaaca, na spornu se peticiju osvrnuo i glumac Jacob Anderson kojeg gledamo kao Sivog Crva. On je za TMZ izjavio kako su reakcije obožavatelja "sr***", te kako su zapravo na neki način uvrijedile glumce i ekipu koji su naporno radili na produkciji.

U međuvremenu, peticija koju je pokrenula osoba koja se krije iza imena Dylan D postala je viralna s više od milijun potpisa.

"Bio sam toliko razočaran i ljut. Morao sam se nekako ispuhati. Ova peticija je rezultat frustracije i razočaranosti. U svijetu se događa puno ružnih stvari pa ja i ljudi poput mene pribjegavamo gledanju serija poput "Ratova zvijezda" ili "Igre prijestolja". Njihovi smo strastveni obožavatelji. Nisam pokrenuo ovu peticiju da ispadnem plačljiv obožavatelj. Pokrenuo sam je jer sam bio razočaran. Imam li rješenje? Imam hrpu ideja ali ja nisam holivudski pisac. Ipak, kako kažu, ne morate biti mehaničar kako biste znali da vam je automobil pokvaren" zaključio je Dylan D.

Nova, finalna, epizoda emitirat će se noćas, a vrijeme će pokazati hoće li broj potpisa peticije nakon nje još više porasti.