Andra Day nosila je zlatnu haljinu koja je imala čak dva proreza i dok jedan nije bio toliko riskantan, drugi je mogao razotkriti njezino intimno područje.

36-godišnja Andra Day jedna je od poznatih dama čiji se stajling istaknuo na crvenom tepihu na 93. dodjeli nagrade Oscar.

Andra, čije je pravo ime Cassandra Monique Batie, bila je nominirana u kategoriji najbolje glavne glumice i blistala je u zlatnoj kreaciji poznate dizajnerice Vere Wang.

Njezina haljina je imala zanimljiv, asimetrični prorez koji je bio prilagođen da pokaže njezine pločice, a nije previše otkrio jer se protezao od donje linije grudi i iznad stražnjice. Drugi prorez je bio visoko na njezinoj desnoj nozi i srećom nije izvirilo ništa iz intimnog područja dok je pozirala.

Uskladila ju je s visokim zlatnim štiklama i blještavom torbicom u istoj boji, a samouvjereno je šetala crvenim tepihom.

Andra je prije same dodjele najavila je da će se pojaviti u kreaciji kakva još nije viđena na dodjeli Oscara. "Želim obući nešto što ja kao Andra Day, ne bih nikada nosila prije filma The United States Vs. Billie Holiday. Želim nešto jako, jako seksi. Nešto što je stvarno lijepo i odgovara tijelu žene", izjavila je uoči dodjele za magazin People.

O svojoj kreaciji razgovarala je i s dizajnericom Wang i nije krila oduševljenje njezinim radom.

"Zaista je shvatila moju viziju i ono što sam željela. Stvorila je nevjerojatnu kreaciju, a ja sam jako ushićena zbog toga. Čast mi je što ću nositi na dodjeli Oscara", bila je zaključila Andra.

Zanimljivo je i da je Day kao pratnju na dodjelu povela svoju stariju sestru, a priznala je da se ostatak obitelji pokušavao izboriti da izabere njih.

"Bio je to način da dobijem besplatne stvari i poklone od njih", našalila se Andra kako je pokušavala izvući korist iz tog obiteljskog natjecanja.