Adam Driver glumio je u brojnim nagrađivanim filmovima, a ove se godine natječe za Oscara u kategoriji najboljeg glumca.

Adama Drivera pamtimo kao Adama Sacklera u popularnoj seriji "Girls", no od onda do danas ovaj 36-godišnji glumac se profilirao kao jedan od najboljih na svijetu, što dokazuje i nominacija za najboljeg glumca na ovogodišnjim Oscarima.

Put do uspjeha nije bio lagan, no Driver ističe da ne žali za ničim. Kao tinejdžer se penjao na radijske odašiljače, palio je razne objekte, a bio je i suosnivač kluba za tučnjavu kojeg je pokrenuo sa svojim prijateljima. Nakon srednje škole malo se smirio, a upisao je presnižni fakultet Julliard kojeg je završio 2009. godine.

Njegova karijera išla je uzlazno od uloge Adama Sacklera, a svjetski poznat je postao nakon što je u "Ratovima zvijezda" glumio Kyla Rena. Redatelji su bili uvjereni da će uloga pripasti Michaelu Fassbenderu ili Hugu Weavingu, no na audiciji se pokazao kao odličan izbor te je odabran upravo Adam. Glumac je istaknuo kako on i Kylo Ren imaju zajedničko to da im se roditelji nisu baš slagali. Upravo problemi u braku njegovih roditelja pomogli su mu da bez greške odradi ulogu Kyla Rena u "Ratovima zvijezda".

Za ulogu u filmu "Silence" Driver je trebao izgubiti 14 kilograma. U intervjuima je pričao kako mu je bilo dosta teško usredotičiti se i fokusirati na bilo što dok je mršavio, no nije posustajao.

Driver i supruga imaju sina, a upoznali su se na fakultetu

Svoju suprugu Joanne Tucker glumac je upoznao na Juliardu, a upravo je ona zasluna za njegov modni izričaj. Tucker pazi da njezin suprug bude prigodno odjeven u svakoj prilici, a Driver se smije da bi bez nje i dalje hodao okolo u trenirci, bez obzira što bilo tko drugi rekao.

Svoj osobni život čuva daleko od javnosti, stoga su brojni njegovi fanovi bili šokirani činjenicom što je Driver otac. Adam i supruga više su od dvije godine čuvali informaciju da im se rodio sin, a još uvijek nije poznato kako se zove ni koliko točno godina ima.

U svom radu najveći si je kritičar upravo sam glumac. Ispričao je kako je jednom pogledao prvu epizodu serije "Girls" te je vidio svaki detalj i grešku koju je napravio. Zaključio je kako je zaista loš glumac, no upravo ga je to potaknulo da se poboljša. Neke od svojih filmova nikada nije pogledao niti planira, a jedan od njih je i "Marriage Story" za koji je dobio nominaciju za Oscara.