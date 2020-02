Organizatori nisu stavili Lukea Perryja u video "In Memoriam" u kojem se odaje počast poznatima iz filmske industrije koji su preminuli u posljednjih 12 mjeseci. Perry je glumio u filmu "Once upon a Time...in Hollywood" koji je imao nekoliko nominacija za Oscara.

Gledatelji Oscara su ljutiti jer su primijetili da je zvijezda Beverly Hillsa Luke Perry izostavljen iz videa “In Memoriam“ na dodjeli Oscara. Naime, Američka akademija svake godine oda počast poznatima iz filmske industrije koji su preminuli u posljednjih 12 mjeseci.

Dok se odvijao taj dio ceremonije, pjevačica Billie Eilish je izvodila pjesmu “Yesterday“ od Beatlesa, a javnost je primijetila da se ime Lukea Perryja nije pojavilo na ekranu. Glumac je preminuo 4. ožujka 2019. godine nakon što je imao drugi srčani udar i njegova obitelj je prema savjetu liječnika odlučila isključiti aparate koji su ga održavali na životu.

Gledateljima nije bilo jasno kako su organizatori zaboravili Perryja s obzirom da je glumio u filmu “One Upon a Time...in Hollywood“ koji je imao nekoliko nominacija, a među njima i onu za najbolji film.

“Posljednji film Lukea Perryja je bio “Once Upon a Time...in Hollywood. Čovjek je bio talentiraniji nego većina sadašnjih glumaca. Ne možete ubaciti njegovu sliku na četiri sekunde na Oscarima? To je s*anje“, komentirali su. Dodali su kako su organizatori tako pokazali nepoštovanje pokojnom Perryju.