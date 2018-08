Ovogodišnja dodjela MTV nagrada, održana sinoć u New Yorku, protekla je u znaku odavanja poštovanja i prisjećanja na nedavno preminulu soul kraljicu Arethu Franklin. Ili je barem tako trebalo biti.

Obzirom da je sinoćnja dodjela MTV nagrada bilo prvo veliko glazbeno događanje nakon smrti Arethe Franklin, organizatori su smatrali kako je prikladno odati počast glazbenoj legendi i njenoj ostavštini.

No mnoge je iznenadio odabir zvijezde, a čini se i opravdano, koja se u svom govoru prisjetila Arethe.

Nakon emitiranja videaa u kojima Aretha pjeva “Say a Little Prayer“ i “Rebel Heart“, na pozornici se pojavila pop kraljica Madonna i podijelila sa svima priču kako ju je Aretha inspirala i utjecala na nju u vremenima kada još nije bila poznata i slavna. No priča je zapravo imalo jako malo veze s Arethom, jer se Madonna u govoru zapravo fokusirala na svoju karijeru.

Madonna (Foto: Getty Images)

“Aretha Franklin promijenila je smjer mog života. Napustila sam Detroit s 18 godina i 35 dolara u džepu. San mi je bio postati profesionalna plesačica nakon godina borbe s manjkom novaca“, rekla je Madonna na početku govora.

Objasnila je kako je na jednoj od kazališnih audicija odlučila pjevati Arethinu pjesmu “Natural Woman“ i istaknula kako joj je upravo ona otvorila vrata k uspjehu.

Ostatak podužeg govora na pozornici nije više imao veze s legendom soula kojoj je trebao biti posvećen.

Madonna (Foto: Getty Images)

Fanove je razljutio manjak Madonnina nepoštovanja, a na društvenim su je mrežama kritizirali kako je izrekla najgoru posvetu koju su ikada čuli.