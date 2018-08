Preminula je pjevačica Aretha Franklin i svijet glazbe zavila u crno.

Pjevačica Aretha Franklin preminula je u 77. godini života. Kraljica soula, kako su je zvali rastužila je brojne kolege ali i obožavatelje.

Pjevačica je preminula u svojem domu u Detroitu, prenosi Associated Press.

Podsjetimo, Aretha se gotovo cijelo desetljeće suočavala s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući rak gušterače koji joj je dijagnosticiran 2010. godine, za što je javnost saznala tek godinu dana kasnije. Aretha je negirala navode o borbi s tom teškom bolešću i odbijala je pričati o svom zdravstvenom stanju.

Aretha Franklin, najpoznatija je po hitovima "Respect" te "I Say a Little Prayer".

Jedne od najljepših pjesama svakako su i You Make Me Feel Like, A Natural Woman, Day Dreaming, Jump To It, Freeway of Love te Rose Is Still A Rose.

Aretha Franklin rođena je kao kćer poznatog baptističkog propovjednika, a od rane dobi poučavale su je zvijezde gospela kao što su Mahalia Jackson i Clara Ward. Koncem šezdesetih Aretha je bila na vrhuncu svoje stvaralačke moći. 1968. snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog razdoblja - "Lady Soul".

Arethina karijera počela je gubiti sjaj krajem sedamdesetih, sve dok joj počasna uloga u filmu "Braća Blues" nije vratila prijašnju slavu. Osamdesete su godine bile bogate hitovima kao što su "Freeway Of Love" i "Who's Zooming Who", a pjevala je i u duetu s Georgeom Michaelom i grupom Eurythmics. Osvojila je čak 19 Grammya. Na njenim rođendanima kao glazbena gošća nastupa Chaka Khan.