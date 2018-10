Kladionice su već počele predviđati ime i spol djeteta Meghan Markle i princa Harryja.

Sretna vijest o trudnoći vojvotkinje Meghan Markle odjeknula je u svijetu, a ni sat vremena nakon objave već su otvorene kladionice koje predviđaju ime i spol djeteta te točan datum rođenja.

Meghan bi tako prema izgledima na kladionicama trebala roditi dječaka, i to 23. travnja 2019. godine, baš na dan kada je rođen i princ Louis, čiji su roditelji vojvotkinja Kate Middleton i princ William.

Princ Harry, Meghan Markle (Foto: Profimedia)

"Pošteno je da kažemo da će karte neko vrijeme biti otvorene, ali presretni smo zbog Meghan i Harryja i naravno da će sad sve oči biti uprte u izbor imena njihova prvog djeteta", izjavila je Alex Apati iz Ladbrokes online klađenja.

Prema posljednjim informacijama, trenutni su favoriti među imenima Diana, Alice i Arthur.

No iako su obožavatelji kraljevske obitelji uzbuđeni zbog vijesti o Meghaninoj trudnoći i djetetova imena, postavlja se pitanje hoće li Meghan i Harry moći sami odabrati bilo koje ime. Prema pisanju The Suna, stručnjakinja za kraljevski protokol Pamela Redmond Satran otkrila je da će to biti moguće, s time da će kraljica Elizabeta morati prva znati koje su ime odabrali.

Uz to je otkrila i kako će djetetu moći nadjenuti ime princeze Diane, bez obzira na to bilo ono djevojčica ili dječak.

"Diana je ime Harryjeve majke i ljudi bi voljeli da dijete nazovu po njoj, pogotovo ako dobiju djevojčicu. Ali ako Meghan i Harry dobiju dječaka, Dianino prezime Spencer moglo bi biti savršen odabir za iskazivanje počasti obitelji Harryjeve majke", objasnila je Pamela.

Imena članova kraljevske obitelji često se dodjelju po bliskim rođacima. Primjerice, puno ime princeze Charlotte glasi Charlotte Elizabeth Diana, a dobila ga je po roditeljima svog oca princa Williama, princu Charlesu i princezi Diani, te baki kraljici Elizabeti.

I dok neki vjeruju da će Harry i Meghan odabrati neko tradicionalno ime, prema autorici knjige Raising Royalty Carolyn Harris, neuobičajena imena prihvatljivija su za onu djecu koja nisu direktno povezana s prijestoljem.

"Prema raznolikosti imena kraljevskih potomaka jasno je da kraljica dopušta roditeljima da sami odabiru imena", objasnila je Harris.