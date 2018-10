Meghan Markle i princ Harry stigli su u Australiju, nakon čega su iz palače objavili da čekaju prvo dijete

Samo nekoliko sati nakon što su vojvotkinja Meghan Markle i princ Harry stigli u svoj prvi posjet Australiji, iz kraljevske su palače na društvenim mrežama objavili da par čeka svoje prvo dijete te da prinova stiže na proljeće 2019. godine.

''Vojvotkinja i vojvoda od Sussexa presretni su što mogu objaviti da čekaju prinovu koja će na svijet stići u proljeće 2019. godine. Kraljevski par zahvaljuje na svoj potpori koja im stiže od ljudi diljem svijeta još otkako su se vjenčali u svibnju'', stoji na službenoj stranici na Twitteru.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk