Katarina Radivojević navodno je bila gruba prema producentici na snimanju serije.

Katarina Radovojević, glumica koja se u Hrvatskoj proslavila u seriji ''Najbolje godine'', čini se, upala je u probleme.

Naime, Katarina je glumila u seriji ''Urgentni centar'' koja se snima za srbijansko tržište. Trenutno su u tijeku pripreme za snimanje nove sezone, no Katarina neće nastaviti raditi na popularnoj seriji.

Katarina Radivojević nedavno je izjavila kako je bio sporan iznos novaca koji je tražila od produkcije, no Goran Stamenković, vlasnik produkcijske kuće, tvrdi da to nije istina. ''To što Katarina govori, barem u mojem slučaju, nema dodirnih točaka s realnošću. S njom su bili dogovoreni svi financijski uvjeti. Međutim, ovo će biti dugo snimanje, skoro osam mjeseci, produkcija i režija želi imati dobru atmosferu na setu, a ona se u to do sada nije uklapala. Pogotovo zato što je jednom ošamarila ženu iz produkcije'', kazao je vlasnik produkcije, a prenosi srpski Alo.