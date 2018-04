Osim za film ''Tully' u kojem ćemo je uskoro gledati, Charlize Theron udebljala se već i za film ''Čudovište'' za koji je 2004. godine i nagrađena Oscarom.

Tijekom godina Charlize Theron dokazala je da je izvrsna glumica.

Utjelovila je brojne likove u svim mogućim žanrovima, od znanstveno-fantastičnih, akcijskih, drama do romantičnih, a uskoro ćemo je gledati u novom filmu ''Tully'' gdje glumi Marlo, majku koja jedva preživljava uz troje djece od koje je jedno tek rodila. Pored brige za djecu do kućanskih poslova, Marlo jedva čeka da dan završi, a od svog supruga, kojeg glumi Ron Livingston, nema baš velike pomoći.

Charlize se zbog uloge udebljala više od 20 kilograma, a u intervjuu za Entertainment Tonight priznala je da se osjećala pomalo depresivno nakon što se zbog filma prebacila na nezdravu hranu i grickalice usred noći.

''Htjela sam osjećati točno kako se osjeća žena koju glumim, a to mi je bio jedini način na koji sam se najbolje mogla približiti liku i potpuno ući u njega. Sve mi je to bilo veliko iznenađenje, suočila sam se s teškom depresijom. Prvi put sam u životu pojela toliko nezdrave hrane i šećera. Prva tri tjedna bila su mi zabavna i osjećala sam se kao dijete, ali onda mi u jednom trenutku to više nije bilo zabavno. Sve se pretvorilo samo u posao'', ispričala je Charlize.

Prisjetila se da je namjestila alarm i u noćnim satima kako bi pojela malo sira i tjestenine jer je bilo bitno da zadrži težinu.

Charlize je kilograme nabacila i za ulogu u filmu ''Čudovište'' za koji je nagrađena i Oscarom, ali kako je istaknula, nije isto skidati nakupljene kilograme s 27 i s 43 godine.