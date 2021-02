Jason Biggs u intervjuu je otkrio da je odbio ulogu Teda Mosbyja u popularnom sitcomu "Kako sam upoznao vašu majku".

Jason Biggs (42), kojeg je proslavila franšiza "Američka pita", otkrio je da je on trebao igrati jednu od glavnih uloga u sitcomu "Kako sam upoznao vašu majku".

Glumac je ispričao u intervjuu u emisiji "The Covino and Rich Show" na radiju SiriusXM kako je odbio utjeloviti lik Teda Mosbyja u popularnoj seriji koja se emitirala devet sezona od 2005. do 2014. Ulogu je zato prihvatio Josh Radnor i nije pogriješio jer je sitcom postao hit i doživio svjetsku popularnost.

"Ponudili su mi ulogu i vjerojatno je moja najveće žaljenje što sam ju propustio. Mislim da sam u to vrijeme bio u razdoblju u kojem, sada zvuči odvratno to reći, ali pitao sam se želim li raditi na televiziji. Mislim da nisam bio spreman ići tim putem", rekao je Jason.

Objasnio je kako je u to vrijeme snimao filmove i da je volio fleksibilnost tog posla i što je mogao snimati nekoliko mjeseci, a onda krenuti na novi projekt. "Mislio sam u to vrijeme da nije za mene biti predan jednoj seriji. No bila je riječ o duhovitom i zabavnom scenijariju koji je definitivno originalan. Bio sam pravi čovjek za to, no propustio sam priliku", istaknuo je Biggs.

Ipak, glumac nema razloga za žaljenjem jer se još 1999. proslavio hit-komedijom "Američka pita" te je u u još tri nastavka te franšize. Bio je 30 puta nominiran za nagradu Emmy Award, a 10 puta ju je osvojio. "Ne žalim za ničim. Jako sam sretan i još sam ovdje", rekao je.

Ipak, Jason je u nekom trenutku popustio i odlučio raditi na televiziji. Pojavio se u hit-seriji "Orange Is the New Black", a i u sitcomu "Outmatched" koji je otkazan nakon samo jedne sezone. Glumio je i u filmovima "Anything Else" i "Eight Below"

I na privatnom planu se Biggsu sve posložio i od 2008. je u braku s kolegicom Jenny Mollen (41) te imaju dvoje djece.