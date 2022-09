Vanja Horvat javnosti je poznata kao bivša supruga Zorana Mamića te sestra izbornika naše rukometne reprezentacije Hrvoja Horvata, a nazivaju je našom najseksi bakom.

Poduzetnica Vanja Horvat rijetko se pojavljuje u javnosti, međutim svaki puta kada izađe svu pozornost privuče zbog svojih modnih odabira.

Vanja je sa Zoranom Mamićem bila u braku 17 godina i zajedno imaju dvoje djece, 27-godišnju kćer Ninu i sina Brunu, kojemu je 25 godina. Posebna blagost u njezinu životu je i unučica Vita, zbog koje joj tepaju i da je naša najseksi baka, a laskavu titulu uvijek opravda.

Osim što je privatno majka i baka, Vanja je također i kolumnistica te strastvena jahačica. Sin Bruno nedavno se preselio u Nizozemsku, a zbog njegovog odlaska Vanja je bila veoma tužna pa mu je posvetila i emotivnu objavu na svom Instagram profilu:

"Moje sve... moj sinek, moja dobra dušica, osebujan cooler, pametnica... fali mi da mi kaže 'daj se sčilaj maaam' ili kad mi u 23.30 uz osmijeh kaže 'jel kuhinja još radi'... ma sve mi fali, ali moj veliki dečko je odlučio potražiti sreću izvan HR. I podržavam ga u svakoj odluci koliko god bilo nekada i teško. Naš Babić, naš cooler".

Vanja je žena koja aposlutno drži do svog izgleda, a takva je bila i 2008. godine kada je snimljena u društvu tadašnjeg supruga Zorana Mamića na otvorenju Well Fashion Weeka u Zagrebu. Horvat i dan danas ima istu boju kose, ali i frizuru, a i lice joj je dalje lijepo i mladoliko kao i tada. Za tu prigodu nosila je crne elegantne hlače, bijelu bluzicu preko koje je odjenula sivu vesticu. Danas oblači nešto veselije modne kombinacije, ali i dalje drži do svog izgleda baš kao i prije 14 godina.

Od 2018. godine u sretnoj je vezi sa Mladenom Veberom, par se zaručio 2020. godine te su tada izjavili kako im se sa brakom ne žuri te da ako se s nekim iskreno volite, volite se i bez papira.

Slavni glazbenik ne odvaja se od 48 godina mlađe djevojke, osjeća se počašćeno jer ga ona voli! +17

Više nije ni sjena prirodnoj ljepotici kakva je bila, a na njoj su prepoznatljive ostale tek dvije stvari +21