Val Kilmer šokirao je i rastužio javnost nakon prikazivanja dokumentarnog filma o njegovu privatnom i poslovnom životu.

Holivudski glumac Val Kilmer očarao je žene diljem svijeta svojim ulogama Jima Morrisona u filmu "The Doors", mačo-pilota u "Top Gunu" uz Toma Cruisea, Batmana i mnogim drugima koje su mu donijele titulu najpoželjnijeg muškarca, no iza kamera je do izražaja dolazila njegova divlja narav i težak karakter zbog kojeg nije bilo lako s njim surađivati.

Od dana njegove najveće slave prošlo je puno godina, njegova današnja pojava i stanje danas su zabrinjavajući, a posljednje pojavljivanje u javnosti mnoge je i rastužilo. Naime, na filmskom festivalu u Cannesu emitiran je dokumentarni film "Val" o njegovu životu tijekom posljednja četiri desetljeća u kojem je iskreno progovorio o privatnim detaljima i karijeri.

61-godišnji glumac već se neko vrijeme bori s rakom grla koji mu je dijagnosticiran 2015. godine, a zbog kojeg danas jedva govori, i to pomoću aparata. Val je isprva svoju bolest tajio od javnosti i bio se povukao iz javnosti.

Koliko teško govori, potvrđuje činjenica da su dijelovi filma morali biti titlovani kako bi ga svi mogli razumjeti. Mnogi su nakon gledanja filma priznali da ih je dirnuo do suza, naročito dio u kojem govori o tragediji i smrti svog brata Wesleyja, koji je preminuo usred epileptičnog napada zbog kojeg se utopio u jacuzziju kada mu je bilo samo 15 godina.

"Naša obitelj više nikada nije bila ista. Tuga je bila prevelika", priznao je Val.

Njegova glumačka karijera doživjela je pad u 2000-ima, tijekom posljednjih 20 godina razvio je strast prema poeziji i umjetnosti, a fascinira ga Mark Twain, te se posvetio vjeri koja mu je pomogla i u borbi u bolešću.

Nakon operacije prošao je kroz kemoterapiju i zračenje.

"Molio sam se i to je bio moj način liječenja. Uvijek sam ozbiljno pristupao onome što radim i razumijem da su me neki ponekad doživljavali kao tešku osobu. Život je duhovno putovanja i moj je cilj živjeti u ovom trenutku", izjavio je u filmu.

Valov život obilježio je i brak s glumicom Joanne Whalley, koju je upoznao na setu filma "Willow". Par se vjenčao 1988. godine i dobili su dvoje djece, no razveli su se 1996. godine, a danas su u dobrim odnosima.