Angelina Jolie se na premijeri filma "Eternals" pojavila sa svojom djecom, a jedan detalj na fotografiji je svima privukao pažnju.

Shiloh Jolie-Pitt prvo je biološko dijete Angeline Jolie i Brada Pitta, a danas 15-godišnja djevojka iznenadila je mnoge kada se s majkom te ostalom braćom i sestrama pojavila na crvenom tepihu premijere filma "Eternals" u Los Angelesu.

Naime, Shiloh se pojavila u decentnoj bež haljini te je nasmiješeno pozirala fotografima, a ništa ne bi bilo čudno da se godinama dosad na javnim događanjima nije pojavljivala obučena kao dječak. Sada je pustila kosu te više nimalo ne nalikuje na dječaka kao svih ovih godina. Prije je od obitelji zahtijevala da joj se obraćaju u muškom rodu te si je čak odabrala ime Jack, o čemu je govorio njezin otac Brad Pitt, ali i majka Angelina.

"Shiloh želi biti dječak", izjavila je Jolie 2010. godine za časopis Variety kada je otkrila i da njezina kći preispituje svoj spol od svoje treće godine.

"Ošišali smo joj kosu, kupujemo joj odjeću za dječake i osjeća se kao jedan od braće", kazala je tada njezina majka.

Još od prošle godine, Shiloh je postala tinejdžerska LGBTQ ikona, a pisalo se i da uzima hormone kako bi promijenila spol, no to nikada nije potvrđeno. Njezina promjena iznenadila je sada sve, no Angelina ni Shiloh o tome još nisu ništa javno rekle.

Inače, Shiloh ima sjajan odnos s Bradom i pisalo se kako bi voljela živjeti s njim nakon razvoda svojih roditelja te da joj posebno nedostaje otkako je krenula pandemija koronavirusa jer je lockdowna provela s Angelinom. Izvor blizak njezinu ocu otkrio je za Daily Mail kako Pitt samo želi što je moguće više vremena provesti sa svojom djecom nakon dobitka zajedničkog skrbništva.