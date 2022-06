Ryan Gosling razočarao je obožavateljice transformacijom u Kena kojeg će utjeloviti u nadolazećem filmu o Barbie, negativni komentari samo se nižu.

Prve fotografije holivudskog glumca i jednog od najseksepilnijih muškaraca današnjice, Ryana Goslinga u ulozi kao Kena kojeg će glumiti u nadolazećem filmu o Barbie razočarale su njegove dosad, vjerne obožavateljice.

41-godišnji glumac osvanuo je na fotografijama s platinastom kosom i preplanulim tenom, a to nije najbolje sjelo damama koje ga prate i dive mu se, a koje se sada zgroženo pitaju kako je moguće da su ga stilisti uspjeli napraviti toliko neprivlačnim. Čak ni njegovi isklesani trbušnjaci nisu uspjeli popraviti dojam.

"Ryan Gosling kao Ken izgleda prestrašno. Zašto je uopće u filmu?", "Ne mogu reći koliko mi je ovo grozno", "Zašto su mu to učinili i zašto više nije seksi?", "Oh moje oči! Zašto? Gdje mogu potpisati peticiju da mu vrate stari izgled?", "Ken bi trebao biti sladak", "Ryan je po prirodi zgodan čovjek, nije trebao narančastu put i platinastu nijansu kose", samo su neki od komentara koji su se proširili društvenim mrežama.

Čini se da je ovom transformacijom jedino oduševljena njegova supruga Eva Mendes koja ga je pohvalila na Instagramu, gdje se inače rijetko oglašava.

"Toliko zabavn i toliko dobar. Uzbuđena sam i jedva čekam vidjeti ovo. To je moj Ken", napisala je Eva.

Par se inače nema naviku često oglašavati putem društvenih mreža, a zajedno su od 2011. godine. Upoznali su se na snimanju filma "The Place Beyond The Pines", a prije nego su se zaljubili bili su dobri prijatelji. Svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti i rijetko javno razgovaraju o svoje dvoje djece, 7-godišnjoj Esmeraldi i 5-godišnjoj Amadi.

