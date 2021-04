Rene Zellweger nakon uloge Bridget Jones šokira fanove svojim transformacijama i sve umjetnijim izgledom lica, a godinama su je svi obožavali kao punašnu slatkicu.

Holivudska glumica Renee Zellweger bila je jedna od prezenterica na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Pojavila se u elegantnoj ružičastoj haljini, no i ovog puta najviše je komentara i reakcija izazvalo njezino izobličeno lice.

Naime, 52-godišnja Renee, koja je prošle godine nagrađena Oscarom za najbolju žensku ulogu u filmu "Judy", ove se godine nije pojavila na crvenom tepihu, već samo na pozornici i u prijenosu uživo, što je bilo i više nego dovoljno da ljudi primijete koliko joj se lice promijenilo od početka karijere.

Renee je gledatelje diljem svijeta osvojila ulogom luckaste i punašne Bridget Jones još prije dvadesetak godina, a to joj je zapravo obilježilo karijeru i život, što i sama priznaje.

"Svaki put kada se vratim u London, osjećam se kao da sam se vratila kući. Mislim da me Bridget nikada nije napustila. Uvijek je tu i volim je, nasmijava me. I ako je četvrti nastavak nešto što Helen Fielding kao spisateljica romana želi da učinimo, zvuči zabavno", priznala je jednom prilikom glumica i otkrila što misli o novom nastavku filma.

No ako će do njega i doći, postoji vjerojatnost da će Renee morati dobro poraditi na transformaciji ako će se željeti vratiti u lik svima omiljene Bridget i hoće li uopće pristati na to. Naime, nakon te uloge čvrsto je odlučila kako se nikada više neće udebljati za neku ulogu, a njezine obline i punašni obrazi nakon nekog vremena su nestali.

Svojim pojavljivanjem u javnosti mnoge je dosad šokirala, a čini se da je i podlegla holivudskim trendovima te nije odoljela tretmanima botoksom i drugim zahvatima kojima je htjela postići mladoliki izgled, no umjesto toga sada izgleda umjetno.

Njezini obožavatelji i dandanas žale zbog tih poteza i slažu se da im je u prirodnom izdanju i s oblinama bila mnogo draža.