Renee Zellwegger progovorila je o najtežim danima u karijeri, starim ali i novim ulogama u kojima ćemo je uskoro gledati.

Popularna plavokosa glumica Renee Zellweger, gledateljima diljem svijeta najpoznatija po ulozi luckaste Bridget Jones, odlučila je otvoreno progovoriti o teškom razdoblju, mračnim i tužnim danima koje je proživjela i zbog kojih se na neko vrijeme odlučila povući iz Hollywooda.

Danas 50-godišnja glumica, svojevremeno je odlučila otići na 6-godišnju pauzu i izaći iz uloge filmske zvijezde u stvarnom životu, nakon što se počela osjećati kao da sama sebe gleda kolutajućim očima i ide sama sebi na živce.

"Dobila sam neke loše savjete, donijela sam neke loše ideje. Osjećala sam se kao da sam u prilično velikoj tami. I tužno. Ali ne smatram da sam potrošila uzalud život, jer sam puno naučila iz toga, a to mi je pretpostavljam bilo potrebno. Naučila sam puno o perspektivi, prepoznati različite obrasce vlastitog ponašanja i razumjeti različite posljedice. Tako da sam jednostavno zahvalna na onome što sam naučila i napravila nešto drugačije", ispričala je Renee za Red Magazine.

Priznala je kako se od svjetla reflektora morala maknuti kako bi se pobrinula za sebe jer je shvatila da to ne radi kako bi trebala te kako je sama sebi bila dosadna.

"Stigla sam do točke gdje sam se osjećala kao da sjedim sama pored sebe kada sam snimala filmove, promatrala samu sebe i kolutala očima. Zato sam odlučila otići, postati zanimljivija, raditi nešto drugo", ispričala je Renee.

U intervjuu je progovorila i o ulozi Bridget Jones koja joj je zapravo obilježila karijeru ali i o budućnosti franšize.

"Svaki put kada se vratim u London, osjećam se kao da sam se vratila kući. Mislim da me Bridget nikada nije napustila. Uvijek je tu i volim je, nasmijava me. I ako je četvrti nastavak nešto što Helen Fielding kao spisateljica romana želi da to učinimo, zvuči zabavno", priznala je.

Renee ćemo od sljedećeg mjeseca imati prilike gledati i u ulozi legendarne glumice iz zlatnog doba Hollywooda Judy Garland.

"Bio je to zapravo projekt istraživanja za mene. Bilo je puno toga što nisam znala o Judy i njezinom putovanju, proučavala sam načine na koje se kretala, pjesme i načine na koje je pjevala. Puno toga sam morala pročitati i otkriti. Nisam znala da je morala konzumirati lijekove. Svaki je dan uzimala pilule, pilule pomoću kojih je mršavila, pilule koje su usporavale njezin razvoj, za buđenje i spavanje. Nisam znala da je to vjerojatno uzrokovala njezinu ovisnost o drograma, to mi je otvorilo oči", objasnila je Renee koju jedva čekamo vidjeti u novoj ulozi.