Patrick Dempsey iznenadio je drastičnom promjenom imidža kada se pojavio na dodjeli nagrada "Disney Legends 2022."

Američki glumac i zvijezda serije "Uvod u anatomiju" Patrick Dempsey bio je gotovo neprepoznatljiv kada se pojavio na dodjeli nagrada "Disney Legends 2022." u Anaheimu u petak.

Umjesto svoje prepoznatljive frizure, odnosno duže tamne kose prošarane sijedima, 56-godišnji glumac pojavio se s platinastom kosom i sve ostavio u čudu.

"Nažalost, ili na sreću, poznat sam po svojoj kosi. Dakle, ovo je doista naljutilo mnogo ljudi. Ne znaju kako to prihvatiti. Ili me vole ili me mrze", izjavio je za Variety.

"Što se dogodilo s Patrickovom kosom?", "Treba mi minuta da ovo probavim", "Je li dobio ulogu u House of Dragon?", "Izgleda kao Ken", samo su neki od komentara koji su se proširili društvenim mrežama.

Patrick je status miljenika žena u popularnoj dramskoj seriji "Uvod u anatomiju" kao Derek "McDreamy" Shepherd, no prošle se godine doznalo za njegovu drugu stranu.

U knjizi "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" autorice Lynette Rice, koja se vodi kao neslužbena pozadinska priča o seriji i sadrži 80 intervjua s glumcima i drugim ljudima koji su radili na seriji, mnogi su iznijeli optužbe protiv Dempseya.

"Terorizirao je kolege i mnogi još imaju neku vrstu PTSP-ja od njega", kazao je izvršni producent serije James D. Parriott.

"Držao se tako na setu jer je znao da može zaustaviti snimanje i preplašiti ljude", dodao je Parriott, a prisjetio se i njegovih sukoba s kolegicom Ellen Pompeo kojoj je smetalo jer se nije dovoljno trudio i stalno je pregovarao oko scena.

Često se sukobio i s autoricom serije Shondom Rhimes što je u konačnici dovelo do odluke da njegov lik umre u 11. sezoni serije.

Već se ranije pisalo da se na setu naguravao s Isaiahom Washingtonom koji mu je u seriji glumio prijatelja, a do sukoba je došlo kada je Dempsey jednom prilikom zakasnio na snimanje.

"Prvo je kasnio, a onda je rekao da neće početi snimati dok ne stigne kolegica Ellen Pompeo. Washington mu je rekao da njemu ne treba Ellen, da on zna glumiti aludirajući da je ovaj nesposoban", ispričao je tada član produkcije. To je razbjesnio Patricka koji se unio Isaiahu u lice, a u javnost su dospjele priče kako su imali fizički obračun.

Dok je možda najpoznatiji upravo po "Uvodu u anatomiju" uskoro ponavlja svoju ulogu u novom nastavku jednom od omiljenih Disneyjevih filmova "Disenchanted"zajedno s Amy Adams, čija se premijera pod nazivom "Enchanted 2" očekuje u studenom ove godine.