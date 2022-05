Marina Perazić nastupila je na Future Scope Festivalu u Zagrebu i pokzala da i nakon više od 40 godina nosi titulu prave zvijezde.

Marina Perazić bila je jedna od glavnih zvijezda Future Scope Festivala održanog na zagrebačkom Jarunu, a iako je od vremena kada je žarila i palila s grupom "Denis&Denis" prošlo više od 40 godina, ona i dalje rado nastupa .

Danas 63-godišnja Marina je dobro raspoložena zapjevala neke od svojih najvećih hitova kojih se obožavatelji kultne grupe itekako dobro sjećaju. I dalje je prepoznatljiva po svojoj plavoj kosi, koja je s godinama postala zaštitni znak, a za ovaj je nastup odabrala crnu haljinu s izrezima na ramenima.

Marina je svojevremeno slovila kao jedan od najvećih seks simbola ovih prostora, a onda se odlučila preseliti u New York. Slava ju je gušila jer, kako kaže, nikada nije željela biti zvijezda.

"Jako me to odbijalo. Težila sam da Davoru pomognem da bude slavan. Preko noći smo postali zvijezde posve neočekivano. To je bilo pazi što želiš, desit će ti se. Nismo znali koje su to posljedice kad te stalno prepoznaju", izjavila je Marina za In Magazin.

"Zna biti jako emotivno, nekad su bili upaljači, sad su mobiteli. Ima i suza, jako su emotivni. Fenomenalno je to da su u publici jako mladi ljudi koji su to čuli od mame i tate. I kad uspiju doći do nas, slikamo se pa kažu to je za mame i tate. Ja kažem - to je stvar kućnog odgoja, sva publika je kroz kuću nekako došla do nas", otkrili su Marina i Davor Tolja.

Iako su različitog temperamenta, Davor i Marina su danas poput brata i sestre, najbolji prijatelji, jedno drugom oslonac. Iako su mediji pisali kako su se često znali svađati i miriti, Marina priznaje kako je do velike svađe došlo samo jednom.

"Mi smo se posvađali samo jednom 1987. i nismo se čuli. Pomirili smo se 2012. i od onda smo super, baš super. Kad god nešto treba, zovem Davora", otkrila je Marina.

Vezice topića jedva su joj pridržavale grudi, a pored ovakvog dekoltea njen zanimljiv kroj pao je drugi plan +28

Naša zgodna glumica objavila golišavu fotku i spomenula svoje mane, a onda ju je poklopila poznata prijateljica! +27