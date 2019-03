Jedan od najpopularnijih bendova 80-ih "Denis i Denis", Marinu Perazić i Davora Tolju posjetili smo u njihovoj Rijeci, a samo za naše kamere otkrili su nam koliko su se puta posvađali, zašto na njihovim koncertima i danas ima suza, te zašto nikada nisu željeli biti velike zvijezde.

Iako je prošlo skoro 40 godina od njihova prvog nastupa, Marina Perazić i Davor Tolja, poznatiji kao slavni duo "Denis&Denis", još uvijek uživaju pjevajući svoje nezaboravne hitove iz 80-ih. Njihovu glazbu na koncertima, od riječi do riječi, pjevaju i stare i mlade generacije.

"Zna bit jako emotivno nekad su bili upaljači, sad su mobiteli. Ima i suza, jako su emotivni. Fenomenalno je to da su u publici jako mladi ljudi koji su to čuli od mame i tate. I kad uspiju doći do nas slikamo se pa kažu to je za mame i tate. Ja kažem to je stvar kućnog odgoja, sva publika je kroz kuću nekako došla do nas", otkrili su Marina i Davor.

Iako su različitog temperamenta, Davor i Marina su danas poput brata i sestre, najbolji prijatelji, jedno drugom oslonac. Iako su mediji pisali kako su se često znali svađati i miriti, Marina priznaje kako je do velike svađe došlo samo jednom.

"Mi smo se posvađali samo jednom 1987. i nismo se čuli. Pomirili smo se 2012. i od onda smo super, baš super. Kad god nešto treba zovem Davora", otkrila je Marina.

"Marina je najbolja pjevačica koju sam ikad imao i upoznao. Dobra je i poštena, ponekad iznervira ali nije bitno", priznaje Davor.

Upravo smo u prvoj emisiji popularnog showa "Ples sa zvijezdama" imali prilike slušati bezvremenski hit grupe "Denis i Denis", "Program tvog kompjutera" na koji su plesali Ana Vučak Veljača i Mario Ožbolt.

"Žao mi je što to nisam vidjela, ja predivno plešem, i uvijek sam maštala da ću biti u plesu. Sad je malo prekasno, morala bih malo smršavit, a više nemam tih ambicija. Ne želim se takmičiti, želim uživati u plesu", priznaje Marina.

Na vrhuncu popularnosti nekadašnji seks simbol, Marina Perazić, preselila se u New York. Slava ju je gušila jer, kako kaže, nikada nije željela biti zvijezda.

"Jako me to odbijalo. Težila sam da Davoru pomognem da bude slavan. Preko noći smo postali zvijezde posve neočekivano. To je bilo pazi što želiš, desit će ti se. Nismo znali koje su to posljedice kad te stalno prepoznaju", priznaju.

Danas oboje žive u rodnoj Rijeci, nakon što se Marina vratila iz Novog Sada gdje je živjela s kćerima kako bi bile bliže ocu. Kako obje danas žive u New Yorku, Marina se vratila kući kako bi pomagala svojem bolesnom ocu.

"Desilo se to da je tata prije godinu dana bio loše i sad živim tu. Sad sam uz tatu, one dođu povremeno.čujemo se svaki dan sretna sam jer su zajedno dbro im je a ja dušem s pola pliuća i živim s pola života loše bi mi bilo da nisam uz tatu

Oba člana benda su trenutačno slobodna i sretna. O ljubavi, kažu, ne razmišljaju.

"Ja nisam spremna da imam ljubav. Imam neka loša iskutva da bi se upustila. Ako se desi, ne znam kakav bi to trebao biti čovjek, trebao bi imati dobru energiju, interese, da me poštuje, da me ispunjava, a ne crpi", zaključila je Marina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.