Marija Miholjek voditeljica je Dnevnika Nove TV već gotovo 17 godina, tijekom kojih se gotovo uopće nije promijenila, a za DNEVNIK.HR prokomentirala je svoje fotografije s početka karijere koje su u njoj probudile nostalgiju.

Televizijska voditeljica Marija Miholjek lice je koje u Dnevniku Nove TV gledamo od prvog dana.

S kolegom Petrom Perežom, Marija je 10.10. 2005. godine prvi put pozdravila gledatelje Dnevnika Nove TV, a gotovo 17 godina kasnije još sjedi na istom stolcu.

"Ja sam zahvalna na prilici koju sam dobila, a posebno na svojim kolegama", kaže nam Marija koja se od početka svoje televizijske karijere nije puno promijenila.

Sada su se pojavile njezine fotografije sa snimanja iz 2006. godine na kojima ne izgleda puno drugačije nego danas, ali zato kod nje bude nostalgiju.

"Stare fotografije sve nas vraćaju u vrijeme koje je za nama, vrijeme koje nosi i svoje lijepe strane, a nekad one tužne. Kad govorimo o našoj redakciji i mi se između sebe često znamo prisjetiti, posegnuti u našu arhivu, i fotografija i arhivu starih Dnevnika, i često se znamo i dobro nasmijati i sjetiti brojnih anegdota koji su obilježile ovih naših zajedničkih 17 godina", govori Marija i dodaje kako, uz puno smijeha, nažalost, bude i onih teških sjećanja.

"U ovih 17 godina neke smo naše kolege izgubili, poput naše Tatjane Krajač, poput našeg profesora Sijerkovića, a ostavili su enorman pečat u našem Dnevniku. Ove fotografije konkretno datiraju od prije 16 godina, praktički od samog početka Dnevnika, i to je svjedočanstvo vremena koje je za nama, a ono što je lijepo i što je njihovo bogatstvo jest da nam bude emociju, bude lijepa sjećanja, na sve ono zajedno što smo prošli", kaže Miholjek.

"To je to, ta jedna zajednička nit koja nas drži od prvoga dana i do dan danas je tu, naša redakcija je kao spoj iskustva i novih generacija, jedan lijepi spoj koji nas sve drži na okupu i motivira nas idemo dalje", dodaje.

Ističe i jednu stvar koje je konstantna.

"Od samog početka do danas tu su naši gledatelji koji su nam na prvom mjestu", priča nam voditeljica koja i nakon svih godina kaže da voli svoj posao kao i prvog dana.

Kao jedno od omiljenih televizijski lica, često joj ljudi prilaze na ulici, a takvi je susreti uvijek razvesele.

"Imala sam uvijek samo lijepa iskustva, a neki takvi susreti prerasli su i u poznanstva koja traju već godinama", kaže.

Kako je Marija Miholjek izgledala na početku karijere i koliko se od tada (nije) promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

Sin Davida Beckhama i njegova supruga podijelili prve službene fotografije s vjenčanja o kojem priča cijeli svijet! +28

Severinina zanimljiva frizura ostala je u sjeni krpica kojima se jedva pokrila: "U skladu s mojim godinama" +26