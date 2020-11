Na sutrašnji dan slavimo Svjetski dan televizije. Ovi mali ekrani, uz koje smo gotovo i odrasli, i dalje su ovdje samo za vas, a njihova je uloga danas veća i teža no ikad. Naša voditeljska lica zato su otkrila što za njih znači stati pred kamere, ući u vaše dnevne boravke i biti djelićem svakodnevice.

Nerijetko vas vodimo iza naših kamera, u naše montaže, studije... Sve ono što mi smatramo domom jer nas vi s velikim povjerenjem svakodnevno puštate u svoje dnevne boravke. Prije samog datuma obilježavanja Svjetskog dana televizije, usred neslućene pandemije, naš medij preuzima najveću odgovornost koja mu može pripasti - vjerodostojnost i pravovremenost.

"Puno je tu emocija i kod ljudi koji stvaraju televizijski program i kod naših gledatelja. Svi mi zajedno prolazimo kroz puno toga. Jedna od zadaća televizije je da nas informira i zato je tu i redakcija informativnog programa Nove TV. Naš je posao donijeti točne, objektivne, vjerodostojne informacije", rekla je Marija Miholjek.



"U današnje doba kad imamo ekspanziju kojekakvih sadržaja na internetu i zapravo se taj sadržaj može slobodno konzumirati, ljudi manje-više ne preispituju je li taj sadržaj doista točan, je li to zaista tako, zapravo se vidi da je uvijek istina negdje na pola", ispričala je Mia Kovačić.

Zato na sutrašnji dan televizije diljem svijeta, kao i naša, slave jednu istinitu činjenicu - da neupitno pridonose društvu. Ukazujući na društvenu nepravdu, govor mržnje, klimatska pitanja te u jednakoj mjeri nudeći ljudima potporu i razbibrigu u teškim vremenima.

"Televizija ima moć na neki način odgajati ljude. Meni je uvijek bilo najvažnije da razveselim ljude na bilo koji način, da se ljudi mogu s nekim poistovjetiti, da možemo razgovarati o nekim stvarima ili raditi neke stvari koje radimo svi", istaknula je Sanja Doležal.



"Mi smo isto tako odgovorni za to da ljude zabavimo, da oni imaju osmijeh na licu i da su dobro informirani i da iz ovog nekakvog medijskog prostora nestanu kojekakve lažne vijesti i situacije koje zapravo nisu dobre za gledatelja, i mislim da nama onda vjeruju", pojasnila je Mia.



"Dosta puta se znam susresti s ljudima na cesti koji mene pitaju nešto, kao ja radim na televiziji. Bez obzira na to što je to zabavni program, pitaju me što će biti, što pričaju, kako govore", otkrila je Minea.

Televizija u doba COVID-a i karantene predstavlja vrata u svijet, a ujedno je i alat zbližavanja te zato na njezin dan vrijedi odati počast i cijelom "selu" koje stoji iza i i ispred ovog moćnog medija.

"Hvala i svima onima koji stanu pred naše kamere, ispričaju nam svoje probleme, očekivanja, razočaranja, uspjehe, jer televizija nikako nije jednosmjerna ulica, puno je tu raskrižja na kojima se svi mi zajedno susrećemo", poručila je Marija.

Najveća nagrada za TV ekipu na kraju dana su proslave velikih brojki - 20 godina Nove TV, 15 godina Dnevnika i zabavnih 12 godina IN magazina.

"Volim to okruženje studija, volim ljude, volim taj šušur, volim što nikad niti jedan projekt niti jedna emisija zapravo nije ista", naglasila je Sanja.



"Zapravo, ti stalno radiš i živiš tu televiziju i to mi je nekako najdraže. Dragi su mi projekti uživo, tu je uvijek taj neki adrenalin", objasnila je Mia.

"Mi nismo tu da bismo ih rastužili ili da bismo im rekli nešto što oni ne žele čuti nego da se uz naše teme opuste pa i u ovim ružnim vremenima, kad smo zaista zatrpani tim lošim informacijama, kad nas gledaju, da uživaju. Ako ništa drugo, ako vide kod mene osmijeh na licu, da možda ja nekome izmamim osmijeh, onda sam napravila puno", ispričala je Minea.

