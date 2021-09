Glumica Mara Wilson proslavila se još kao djevojčica, a nakon pauze od 12 godina vratila se glumi, no danas o svemu ima čvrsto mišljenje.

Mara Wilson bila je zvijezda dječjih filmova "Tatica u suknji", "Matilda" i "Čudo u 34. ulici", a danas ima 34 godine i potpuno drugačiji pogled na Hollywood nego što je to bio slučaj kada se proslavila.

Nekad slavna glumica rođena je u Kaliforniji u velikoj obitelji, a odrastala je u okruženju židovske vjeroispovijesti, pošto joj je majka bila izrazito religiozna. Imala je 15 godina kada je objavila da se okreće ateizmu te da ne želi imati više nikakve veze s vjerom. Imala je tek pet godina kada se počela zanimati za glumu, a na tu je ideju došla nakon što je vidjela svog starijeg brata Dannyja u jednoj reklami. Isprva ju roditelji nisu shvaćali ozbiljno, no dopustili su joj da ide na audiciju za jednu reklamu.

Ubrzo zatim dobila je poziv da otiđe na audiciju za film "Mrs. Doubtfire", gdje je oduševila producente koji su joj dali odmah veću ulogu. Godinu kasnije pojavila se u uspješnom remakeu filma "Čudo u 34. ulici", a pred njom je tek bio svjetski uspjeh zbog kojeg je i danas poznata u svakoj državi. Glumac Danny DeVito primijetio je simpatičnu djevojčicu slučajno u jednom filmu te ju je pozvao da glumi glavnu ulogu u filmu "Matilda". Dobila je nekoliko nagrada za tu ulogu, no nakon toga joj je sve krenulo nizbrdo.

Za svaku ulogu za koju je bila na audiciji smatrali su da je premlada, nije uspjela dobiti ulogu uz Robina Williamsa, a poslije filma "Thomas and the Magic Railroad" 2000. godine odlučila je glumački život ostaviti iza sebe te je otišla iz Hollywooda. Posvetila se ulogama u kazalištu, a trebalo je čak 12 godina da se opet odluči otići na neku audiciju. Danas se i dalje bavi glumom, ali svoj privatni život drži van svih radara medija.

Prisjećajući se svojih početaka u industriji zabave Mara je u jednom intervjuu priznala kako nije mislila da će joj uloga u filmu "Mrs Doubtfire" u tolikoj mjeri promijeniti život.

"Odrasla sam u Južnoj Kaliforniji, a ovdje se glumačka ostvarenja iz djetinjstva nisu baš cijenila. Počela sam snimati neke reklame zbog zabave i tada je pala odluka o audiciji za film, i na kraju sam dobila ulogu. Moja je obitelj mislila kako će to biti zabavna avantura, ali onda sam dobila druge brojne uloge i postala popularna", izjavila je onda Mara.

Osim statusa dječje zvijezde, njezin je život obilježila i smrt majke koja je od posljedica raka preminula 1996. godine, nedugo nakon što je snimila "Matildu" i to u dobi od samo osam godina. Glumac Danny DeVito se onda pobrinuo da je majka vidi kako glumi još jednom prije smrti. "Majka je bolovala od raka, a on je uzeo kopiju filma i odnio joj ga, kako bi ga mogla pogledati prije nego je umrla. Danny je bio divna osoba. U to vrijeme mi je bio poput druge obitelji", priznala je glumica.