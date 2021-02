Mara Wilson odlučila je otvoreno progovoriti o traumama iz djetinjstva kada je bila dječja filmska zvijezda, i to nakon što je pogledala dokumentarni film o Britney Spears koji ovih dana šokira javnost.

Zvijezda dječjih filmova "Tatica u suknji", "Matilda" i "Čudo u 34. ulici", danas 33-godišnja Mara Wilson obrušila se na Hollywood nakon dokumentarca o bivšoj pop-princezi Britney Spears opisujući svoje ožiljke i traume koje joj je donijela titula dječje glumačke zvijezde.

Mara navodi kako je od malih nogu bila seksualizirana, navodeći kao primjer pitanje ima li dečka koje su joj novinari znali postavljati kada je imala samo šest godina.

"Novinari su me kao djevojčicu ispitivali tko mi je najseksi glumac ili što mislim o uhićenju Hugha Granta jer je koristio usluge prostitutki. I bilo mi je slatko kada bi mi desetogodišnjaci slali pisma da su zaljubljeni u mene, ali nije mi bilo slatko kada bi mi to pisali 50-godišnjaci. Način na koji su ljudi pričali o Britney Spears bio mi je tada zastrašujući, jednako kako mi je i danas. Njezina je priča snažan primjer fenomena kojem sam godinama svjedočila. Naša kultura stvara takve djevojke samo kako bi ih mogla uništiti", izjavila je Mara za New York Times.

Njezin komentar pojavio se nakon šokantnog dokumentarnog filma o Britney, točnije o njezinu usponu, prvim albumima, djetinjstvu, ali i ljudima koji su manipulirali njome tijekom cijelog života.

"Srećom, ljudi postaju svjesni onoga što su učinili gospođi Spears i počeli su joj se ispričavati. Ali mi i dalje živimo s ožiljcima. Kada ste mladi i slavni, ne postoji stvar kao što je kontrola", zaključila je Mara.

Prisjetila se i intervjua koji je morala dati na svoj 13. rođendan, nakon kojeg su je prozvali razmaženim derištem.

"Prihvatila sam ideju da će svatko tko je odrastao pred očima javnosti doživjeti neku vrstu tragičnog kraja. Bila sam uvježbana da izgledam što normalnije i radim što god da je potrebno da izbjegnem svoj neizbježni pad. Čak sam novinaru jednom rekla da mrzim Britney kada su me pitali što mislim o njoj. A zapravo ju nisam mrzila, ali tada nikada ne bih priznala da mi se sviđa", priznala je Mara.

Svoje glumačke karijere zasitila se u dvadesetima, a i priznala da je kako ni dan-danas ne podnosi da ju nazivaju slatkicom.

"Cijenim riječ slatka na neki način, ali kada sam bila mlađa, osjećala sam se kao da se cijeli moj život svodi na to da sam samo slatka. Nisam to mogla kontrolirati. Kako sam postajala odraslija, nisam se više uklapala u holivudski imidž. Mogla sam donijeti odluku želim li ići na plastične operacije i pokušati živjeti u svijetu koji je pomalo izvan kontrole ili želim pronaći svoj put i raditi nešto svoje", izjavila je u jednom od intervjua za Today Extra.

S glumom se pozdravila nakon što su joj glumačke ponude prestale pristizati, o čemu je pisala u svojim memoarima "Gdje sam sada?" i od tada se na svoju karijeru glumice nije osvrnula.

"Gluma je zabavna, ali nije vrijedna žrtvovanja mog života i lica", zaključila je Mara, koja danas živi daleko od blještavih svjetala Hollywooda.