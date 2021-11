Maja Šuput se 2005. godine našla u ulozi modela na jednoj modnoj reviji, a osmijeh s lica nije skidala!

Pjevačica Maja Šuput kroz bogatu je glazbenu karijeru često mijenjala svoj imidž i stil, ali širokog osmijeha kao svog zaštitnog znaka nikada se nije odrekla.

U to se možemo uvjeriti i na fotografijama nastalima u studenom 2005. godine i to na 70. Dodjeli zlatne igle na kojoj je Maja sudjelovala u ulozi modela na modnoj reviji. Tada je imala valovitu kosu, a na sebi je nosila mini suknju iskombiniranu s dolčevitom i prslukom bez rukava, a bio je to jedan od rijetkih trenutaka kada nije nosila visoke potpetice već ravne čizme na vezanje.

Maju i ove nedjelje gledamo u novoj epizodi showa "Supertalent" kao članicu žirija, u čijoj je sezoni posebnu pažnju posvetila frizurama, pa smo je tako imali priliku vidjeti s voluminoznim kovrčama, otkačenom bojom kose, golemim konjskim repom, a svi još dobro pamte i šeširić s velikim perjem koji je nosila još u prvoj emisiji showa.

Nema sumnje da nas i u narednim emisijama "Supertalenta" od nje očekuje još puno izdanja za pamćenje, pa je, uz zanimljive točke, i to nešto čemu se gledatelji mogu radovati.