Ana Đurić Konstrakta nastupila je 2009. godine na Beoviziji s grupom Zemlja gruva, a sada se pojavila i snimka njihova nastupa.

Ana Đurić Konstrakta trenutačno je najpopularnija glazbenica u susjednoj nam Srbiji i to nakon što je pobijedila na izboru "Pesme za Evroviziju", no mnogi ne znaju kako joj zapravo to nije bilo prvo pojavljivanje na tom natjecanju.

Naime, Konstrakta je 2009. godine nastupila na Beoviziji i to sa svojom bivšom grupom Zemlja gruva kada su izveli pjesmu "Svejedno", a sada se pojavila i snimka njihova nastupa i pokazala kako je osebujna pjevačica tada izgledala. Šiške i duga crna kosa bili su joj zaštitni znak kojih se sve do danas nije odrekla, a čini se da ni godine nisu ostavile puno traga na njezinom licu.

Konstrakta će Srbiju na Eurosongu u Torinu predstavljati pjesmom "In Corpore Sano", a prije nego što je krenula u samostalne glazbene vode, Konstrakta je od 2007. godine bila dio spomentuog benda Zemlja Gruva.

Blic piše kako je Ana inače završila studij arhitekture, da je ponosna majka dvoje djece i u braku s arhitektom Milanom Đuriđem.

