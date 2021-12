Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliette Lewis i Johnny Galecki zvijezde su filma "Najluđi Božić" koji je popularan i nakon 32 godine, a evo gdje su i što rade danas.

Film "Najluđi Božić" izašao je 1989. godine, no publika ga i dalje ponovno gleda svakih blagdana, te je po mnogima jedna od najboljih božićnih komedija ikada snimljenih.

Riječ je o trećem nastavku franšize o zabavnoj obitelji Griswold, koji je postao puno veći hit od preostala dva. U filmu "Najluđi Božić" sve krene po krivu kada glava obitelji Clark Griswold pokušava svoj supruzi Ellen, sinu Rustyju i kćeri Audrey pripremiti Božić za pamćenje.

Clarka glumi legendarni Chevy Chase kojemu je danas 78 godina no još ne razmišlja o mirovini. Jedna od zapaženijih uloga koje je ostvario posljednjih godina bila je u seriji "Community" u kojoj je glumio Piercea Hawthornea. Serija ima šest sezona i snimala se od 2009. do 2015. godine, no Chevy je u njoj glumio samo tri i pol sezone jer se posvađao s kreatorom Danom Harmonom tvrdeći da se premalo pozornosti posvećuje njegovu liku. Zadnji film u kojem je glumio je komedija "The Very Excellent Mr. Dundee" iz 2020. godine. Glumac iza sebe ima dva razvoda, a od 1982. je u braku s Jayni Chase s kojom ima troje djece, dok on još ima jednog sina za kojeg se ne zna tko mu je majka.

Gospođu Griswald utjelovila je danas 70-godišnja Beverly D'Angelo, koja iza sebe ima bogatu karijeru i glumila je u preko 60 filmova, među ostalima i u kultnom mjuziklu "Kosa" te biografskoj drami "Rudareva kći" za koju je nominirana za Zlatni globus. Beverly je od 1981. do 1995. godine bila u braku s talijanskim glumcem Don Lorenzom Salviatijem, a nakon što su se razveli dobila je blizance s Al Pacinom, no za njega se nikad nije udala i trenutno je njezin ljubavni status nepoznat.

Juliette Lewis (48) bila je prilično nepoznata kada se pojavila u komediji kao kći Audrey Griswold. Ta joj je uloga godinu dana kasnije donijela angažman u filmu "Rt straha" i bila je nominirana za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice, a nakon toga joj je karijera procvala. Iste je godine upoznala Brada Pitta na setu filma "Too Young to Die" s kojim je nakon toga bila tri godine u vezi, a od 1999. do 2005. bila je u braku sa skateboarderom Steveom Berraom. Juliette je pripadnica scijentloške crkve, o čemu otvoreno govori.

Najmlađeg člana obitelji Griswold, Rustyja, utjelovio je Johnny Galecki (46), koji je danas najpoznatiji po ulozi Leonarda Hofstadtera u seriji "Teorija velikog praska". Još jednu zamjetnu ulogu u karijeri ostvario je i u seriji "Roseanne", a pojavio se i u hit-filmovima "Hancock" i "Vanilla Sky". Johnny ima dvogodišnjeg sina Averyja s 23 godine mlađom Alainom Meyer s kojom je prekinuo krajem prošle godine.

