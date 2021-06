Chevy Chase i Beverly D'Angelo u popularnoj franšizi o obitelji Griswold su utjelovili bračni par te se pojavljuju u svim filmovima i prvi je "Odmor" iz 1983. Njihovu djecu su u toj komediji tumačili Dana Barron i Anthony Michael Hall.

"National Lampoon's Vacation" koji je kod nas poznat i pod imenom "Odmor" spada među kultne komedije, a uskoro slavi 38. godišnjicu od svog izlaska.

Riječ je o jako uspješnoj franšizi o obitelji Griswold koja se sastoji još od filmova "Najluđi Božić", "Izgubljeni u Europi" i "Odmor u Las Vegasu". Dok su u glavnim ulogama uvijek Chevy Chase (77) i Beverly D'Angelo (69), njihovu djecu su u komičnom serijalu tumačili drugi glumci.

U filmu "Odmor" 1983. su to bili Dana Barron (55) i Anthony Michael Hall (53). Dani je ta uloga i obilježila glumačku karijeru, a nekako joj je taj posao bio preodređen.

Naime, ona je peta generacija zabavljača u svojoj obitelji. Danina majka Joyce McCord je kazališna glumica, a njezin otac Robert Weeks Barron bavio se režijom reklama i sapunica. Usto, glumičin djed je bio operni pjevač.

S 13 godina je započela filmsku karijeru u hororu "He Knows You're Alone" u kojem se pojavila s Tomom Hanksom kojem je to bio prvi film. Dana je reprizirala svoju ulogu Audrey Griswold 2003. u nastavku franšize "Najluđi Božić 2".

Jedno od najznačanijih pojavljivanja joj je ono u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210" kao Nikki Witt. Dana je u dugoj vezi s redateljem Michaelom Vickermanom s kojim ima sina Taylora.

Anthony Michael Hall, koji je utjelovio Rustyja Griswolda, ostvario je uloge u tinejdžerskim klasicima "Sixteen Candles", "The Breakfast Club" i "Weird Science". Iza njega je niz značajnih projekata, a svoju karijeru je započeo kao sedmogodišnjak glumeći u reklamama.

Prema pisanju američkih medija, Anthony nema djece, a od rujna 2019. je zaručen s kolegicom Lucijom Oskerovom za koju su otkrili da ima 38 godina.

Dobar je prijatelj sa slavnim glumcem Robertom Downeyjem Jr-om i njegovom sinu Indiju je kum. Hall je u rujnu 2016. imao problema sa zakonom i optužen je za nanošenje ozbiljnih ozljeda susjedu s kojim se sukobio u kalifornijom kvartu Playa del Rey.

Clarka Griswolda, koji uvijek svoju obitelj dovede u probleme, je utjelovio poznati glumac i komičar Chevy Chase. U 78. godini on ne razmišlja o mirovini, a 2015. se pojavio u komediji "Lovesick", dok je pet godina ranije bio dio filma "Jacuzzi Express". Chevy je 2009. došao u središte pozornosti kao Pierce Hawthorne u sitcomu "Community" i odigrao nekoliko sezona. Napustio je svoju ulogu jer se posvađao s kreatorom serije Danom Harmonom tvrdeći da se premalo pozornosti posvećuje njegovu liku.

"Sitcomi su najgora televizijska forma", rekao je tada ogorčeni Chase.

Njegova kolegica Beverly D'Angelo (69) ima bogatu karijeru iza sebe, a no ostat će uvijek upamćena kao Ellen Griswold. Nastupila je u više od 60 filmova i nominirana je za nagradu Zlatni globus za ulogu Patsy Cline u "Kćeri rudara ugljena" te za nagradu Emmy za ulogu Stelle Kowalski u televizijskom filmu "Tramvaj zvan čežnja".

Upoznala je 1988. Al Pacina (80) na snimanju trilera "More ljubavi" i dobila s njim blizance, no nikad se nisu vjenčali. Glumac je i poznat kao vječiti neženja. Beverly se 2015. pojavila u filmu "Bounty Killer", a Chevyju se pridružila u remakeu njihove franšize, komediji "Godišnji odmor snova: Nova generacija".