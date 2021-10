Brendan Fraser proslavio se 90-ih godina, i to u filmovima "George iz džungle" i "Mumija", a ove se godine vratio na velika platna.

Holivudski glumac Brendan Fraser proslavio se u filmovima "George iz džungle" i "Mumija" tijekom 90-ih godina, no njegov se izgled otada drastično promijenio i na prvi pogled ga nije lako prepoznati.

Danas 52-godišnji Brandon bio je poznat po mišićavom tijelu, koje mu je bilo zaštitni znak i nosio je titulu seks-simbola, no onda se odlučio na neko vrijeme povući iz javnosti, a šokantno objašnjenje dao je tek godinama kasnije.

Naime, glumac je tek prije nekoliko godina javno otkrio da ga je 2003. godine seksualno napastovao tadašnji predsjednik Hollywood Foreign Press Associationa Philip Berk i potvrdio da je to glavni razlog zbog kojeg se odlučio povući.

No vijest koja je razveselila njegove obožavatelje je bila ta da se Brendan vraća na velika platna, pa je tako snimio dramu "The Whale" cijenjenog redatelja Darrena Aronofskog, a neki mu već za to predviđaju čak i nominaciju za Oscara.

Utjelovit će lik sredovječnog muškarca Charlieja koji teži gotovo 300 kilograma i živi na periferiji Mormonske države u Idahu te se pokušava povezati sa svojom 17-godišnjom kćeri.

Brendon je snimio i kriminalističku dramu "No Sudden Move", a pojavio se i na njezinoj premijeri na Tribeca festivalu. Tada je pokazao da se i dalje bori s viškom kilograma te da nema ni traga onim njegovim slavnim mišićima za kojima su žene uzdisale gledajući film "George iz džungle", kao ni gustoj smeđoj kosi.