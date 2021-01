Brendan Fraser glumit će u drami "The Whale". Gledat ćemo ga u ulozi u kakvoj ga dosad nismo imali prilike vidjeti, a neki mu već predviđaju nominaciju za Oscara.

Holivudski glumac Brendan Fraser svojevremeno je bio glavna zvijezda najgledanijih avanturističkih filmova poput "Mumije", "Putovanja u središte zemlje" ili "Georgea iz džungle", ali 20 godina kasnije ovaj bivši seks simbol daleko je te laskavih titula.

Nakon što je ostvario najzapaženija glumačka ostvarenja i postao miljenik žena diljem svijeta, danas 52-godišnji Brendan se naglo i bez nekog jasnog objašnjenja odlučio povući i živjeti daleko od svjetala pozornice. Barem je tako bilo do nedavno kada je nakon toliko godina o svemu odlučio progovoriti i otkriti svoje prave razloge.

Naime, tvrdi da ga je 2003. godine seksualno napastvovao tadašnji predsjednik Hollywood Foreign Press Associationa Philip Berk.

"Lijevom rukom me uhvatio za stražnjicu, a jedan od njegovih prstiju dodirnuo je područje između rektuma i penisa. I počeo je micati ruku. Bilo mi je zlo. Osjećao sam se kao malo dijete, kao da mi je kugla u grlu. Mislio sam da ću početi plakati", rekao je glumac za magazin GQ, dodavši da je to glavni razlog zašto se odlučio povući.

No velika je novost da se Brendan sada vraća na filmska platna i to u drami "The Whale" cijenjenog redetalja Darrena Aronofskog, a mnogi mu već za to predviđaju čak i nominaciju za Oscara. Utjelovit će lik srednjovječnog muškarca Charlieja koji teži gotovo 300 kilograma i živi na periferiji Mormonske države u Idahu te se pokušava povezati sa svojom 17-godišnjom kćeri.

Obožavatelji, ali i kritičari već mu predviđaju povratak u velikom stilu i to ulogom koja zapravo odstupa od svih prijašnjih nu kojima smo ga navikli gledati.