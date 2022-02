Iva Jerković bila je jedna od glavnih zvijezda Dore 2007. godine, na kojoj je plijenila pozornost u seksepilnom izdanju.

Bivša manekenka i poduzetnica Iva Jerković i danas nosi laskavu titulu jedne od najljepših Hrvatica, a da se posljednjih petnaestak godina gotovo uopće nije promijenila, svjedoči i njezina stara fotografija koja se pojavila ovih dana.

Riječ je fotografiji koja je nastala davne 2007. godine na Dori u Opatiji, gdje se Iva, između ostalih, družila i s pjevačicom Tinom Vukov. Iva je u toj prilici osvojila sve u crvenoj haljini s izrezom na dekolteu, a s lica nije skidala blistavi osmijeh.

40-godišnja Iva je u međuvremenu postala i majka, kada je u veljači 2020. godine dobila kćer Rinu Ami s poduzetnikom Josipom Antićem, s kojim je prije toga godinama skrivala vezu.

Njezini obožavatelji i pratitelji na društvenim mrežama su već u nekoliko navrata zaključili kako godine idu, ona je sve ljepša, prpošnija i mlađa.

''A nije, mislim da sam samo sretna. U biti, kad dugo nešto čekaš pa se dogodi, to je neki tijek koji je normalan, kod nekog ranije, kod nekog kasnije, kod mene malo kasnije. To je potpuna sreća. Ispunjena sam i samo mogu reći da se osjećam čarobno'', zaključila je jednom prilikom u razgovoru za IN Magazin.

