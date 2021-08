Chad Michael Murray bio je tiha patnja tinejdžerica diljem svijeta zbog uloga u serijama "Tree Hill" i "Gilmorice", a ljubio je i poznatu kolegicu s malih ekrana.

Američki glumac i bivši maneken Chad Michael Murray je početkom milenija bio tiha patnja tinejdžerica diljem svijeta zbog uloge Lucasa Scotta, kojeg je utjelovio u hit-seriji "Tree Hill". Brojnim djevojkama je zapeo za oko i kao Tristan Dugray u "Gilmoricama", a pojavio se i u nekoliko romantičnih komedija, koje su bile omiljeni žanr prije 20 godina.

Chad je odrastao u New Yorku, a još kao dječaka ga je majka napustila te je o njemu brinuo otac. Ima nekoliko polubraće i polusestara, a kako je govorio u intervjuima imao je mirno odrastanje. Obožavao je čitati te je igrao nogomet, a pri kraju srednje škole slomio je nos, o čemu je progovorio tek kada je postao planetarno popularan. "Napala su me tri muškarca kada sam imao 18 godina i nos su mi premjestili s jedne na drugu stranu lica. Ne volim kada ljudi pričaju da sam imao operaciju nosa, to nije istina", rekao je jednom prilikom.

Godine 1999. Murray se preselio u Hollywood, gdje je jedno vrijeme radio kao model, dok nije dobio prvu ulogu. Utjelovio je Tristana u "Gilmoricama" te je zarobio srca obožavateljica popularne serije, a nakon toga mu je karijera brzo išla uzlaznom putanjom. Nakon što je dobio glavnu ulogu u seriji "Tree Hill" bilo je jasno kako je Chad Michael Murry postao planetarna zvijezda.

Krasio je naslovnice časopisa kao što su Rolling Stone i People, dobio je brojne milijunske poslove, a zahvaljujući Lucasu Scottu dobio je i brojne nagrade. Još uvijek aktivno glumi, no najpoznatije uloge dosad ipak su iza njega.

Baš kao i lik kojeg je utjelovio u seriji "Tree Hill", i Chad je napisao knjigu koju je objavio 2011. godine. Uslijedio je romantični triler iz 2017. godine, a kolegica u pisanju bila mu je Heather Graham. Ta knjiga temeljena je na snu koji je glumac imao netom prije nego što je počeo pisati.

Tijekom godina i njegov privatni život je bio u centru pažnje, a razlog tome je odabranica njegova srca u to vrijeme. Naime, Murray se zaljubio u nesuđenu djevojku iz popularne serije, Sophiju Bush, koja je glumila Brooke Davis. Obožavatelji serije bili su deliriju kada su saznao da je popularni par zajedno i u stvarnom životu, no nije bilo sve blistavo kako se činilo. Svi su pisali o njihovoj vezi, a nakon samo nekoliko mjeseci stali su pred oltar. U braku su bili samo pet mjeseci prije nego što je Sophia zatražila razvod. Kasnije je rekla kako se osjećala potpuno slomljenom jer je smatrala da će se vjenčati samo jednom.

"Bili smo glupi klinci koji uopće nisu trebali biti ni u vezi, a kamo li u braku", rekla je 2018. Sophia dok je Chad o cijeloj situaciji mudro šutio. Bush se više nikada nije udala. Nakon nje, Murray je ljubio Kenzie Dalton, no nakon sedmogodošnje veze prekinuli su. S kolegicom Sarom Roemer vjenčao se 2015. godine, a par je u braku dobio dvoje djece.