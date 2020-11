Chad Michael Murray i James Lafferty proslavili su se u seriji "One Tree Hill", u kojoj su glumili polubraću.

Američka serija "One Tree Hill" bila je jedna od omiljenih i jedna uz koju su odrastale generacije tinejdžerica kojima je uzdahe mamio muški dio glumačke ekipe, posebno dva lika.

Riječ je o glavnim junacima serije Lucasu i Nathanu Scottu, čiji su odnos obilježili suparništvo, košarka, prijateljstvo i bliski obiteljski odnosi. Njih su utjelovili Chad Michael Murray i James Lafferty, dva zgodna i tada perspektivna glumca kojima je bilo, a i danas je teško odoljeti.

Od završetka snimanja serije prošlo je već osam godina, no njih se još uvijek svi rado prisjećaju. Chada su obožavateljice zamijetile davnih dana u epizodnim ulogama u serijama "Gilmoreice" i "Dawson Creek", no svjetsku mu je slavu donijela upravo uloga Lucasa. Chad danas ima 39 godina i premda su mu kritičari predviđali uspješnu glumačku karijeru, uspjeh kao onaj s "One Tree Hillom" nikada nije uspio ponoviti. Zato se i sam uspomenama i nekim gestama vrati u doba najveće slave, pa je tako na Instagramu nedavno objavio fotografiju na kojoj pozira u dresu Ravensa iz serije, i to iz humanitarnih razloga.

Na razočaranje brojnih obožavateljica, u sretnom je braku s kolegicom Sarom Romer te imaju dvoje djece.

Baš kao ni Chad, ni 35-godišnji James nije ponovio uspjeh kao sa serijom koja ga je proslavila. Nakon "One Tree Hilla" snimao je akcijsku seriju "Crisis", koja je doživjela tek jednu sezonu. Kada je shvatio da kao glumac više neće ostvariti neke zapaženije uloge, odlučio se okušati kao producent i redatelj.

Početkom rujna ove godine zaprosio je dugogodišnju djevojku i kolegicu Alexandru Park, a datum vjenčanja zasad nisu objavili.