Fana Čapalija je na Instagramu objavila staru fotografiju na kojoj pozira s Anicom Kovač.

Iako se jedna od njih titulom Miss Hrvatske okrunila 1993., a druga 1995. godine, Fani Čapaliju (45) i Anicu Kovač (44) i danas mnogi nazivaju našim najljepšim misicama, a sada nas je jedna od njih podsjetila kako su izgledale u danima najveće slave.

Fani je na svojem Instagramu, gdje se često prisjeća prošlosti, objavila njihovu staru zajedničku fotografiju koja je oduševila njene pratitelje.

"Ne zna se koja je ljepša", "U današnje vrijeme plastike, umjetnih usana, umjetnih grudi, filera na čelu i ostatku lica, vi ste jedno pravo osvježenje. Sve na vašem licu je toliko lijepo, a prirodno", "Takvih misica nikad više nećemo imati za života", tek su neki od mnogobrojnih komentara u sličnom stilu ispod fotke na kojoj obje poziraju sređene i decentno našminkane.

"Ozbiljni razgovori ponedjeljkom", napisala je Fani u opisu i uz to dodala heštegove "jednom Miss, uvijek Miss" te "It's OK", svoju čuvenu izjavu s izbora za Miss svijeta gdje je ostvarila velik uspjeh i plasirala se među top pet najljepših.

Podsjetimo, na pitanje Piercea Brosnana, koji se tad našao u ulozi voditelja, o tome što misli o dijelu izbora u kojem natjecateljice na pozornicu izlaze u kupaćim kostimima, Fani je pomalo zbunjeno, ali simpatično odgovorila "It’s OK".

Anica je na izboru za Miss svijeta ostvarila još bolji uspjeh nego Fani i pobjeda joj je izmakla za dlaku. Osvojila je titulu prve pratilje, a Miss svijeta tada je bila djevojka iz Venezuele Aguilere Marcano.

Naša je ljepotica na toj pozornici bila samouvjerena i bez imalo treme predstavila našu zemlju. Nakon toga uslijedila je još uspješnija karijera modela, koju je Kovač tada već i imala izgrađenu.

Danas je u braku s Robertom Kovačem, imaju troje djece i žive u Njemačkoj.