Vraćamo se u devedesete i zlatno doba hrvatskih misica koje su na svjetskom izboru redovito ulazile u najuži krug najljepših. Fani Čapalija, Branka Bebić, Anica Martinović, Lejla Šehović, Ivana Petković i Vanja Rupena i danas, četvrt stoljeća nakon što su osvojile krunu, izgledaju besprijekorno.

Ove su dame ponijele titule jednih od najljepših na svijetu prije 25 i više godina, no i danas izgledaju besprijekorno. Ne kaže se uzalud ''Jednom miss, uvijek miss!''. Anica, Branka, Fani, Ivana, Lejla i Vanja ponosne su vlasnice titule Miss Hrvatske, a gotovo su sve redom ulazile u Top 5 najljepših na svijetu.



''Pa vi danas kad vidite na nekom eventu, ili na ulici bilo koju od njih, ostanete bez daha. Odnosno želite joj dati kompliment ''divno izgledaš''. One su sve majke, poslovne žene. Anica, Branka i Martina imaju troje djece, Vanja ima jedno, Lejla ima dvoje djece'', govori modna agentica Tihana Harapin Zalepugin.



Branka i Fani proglašene su najljepšim Euroljankama, Ivana Petković je ušla među deset najljepših, a Anica nadomak trona, prva pratilja Miss Svijeta. Zaključak - mediteranska ljepota i smeđokose dame bile su dobitna kombinacija tih devedesetih.



''Ja sama plavušu ne primjetim. Uvijek mi zapne za oko taj nekakav mediteranski, venecuelski tip djevojke...da li one djeluju zrelije, starije, pazite, Miss mora biti malo zrela osoba, bez obzira na njezine godine, ona mora imati stav, gard. Ako ga nema, mora ju ga se naučiti'', govori Tihana.



Za većinu naših okrunjenih ljepotica zaslužna je modna agentica i tadašnja članica direkcije Izbora Miss Hrvatske Tihana Harapin Zalepugin. Upravo je njezino ''oko sokolovo'' prepoznalo potencijal tada nepoznatih mladih djevojaka.



''Branku mi je dovela njezina sestra Milana. Milana je tog trenutka uselila u stan iz kojeg sam ja otišla. Ona dolazi i dovodi mi svoju sestru i hrpu pošte koja je još stizala na moje ime. I čim sam Branku vidjela, naravno da sam ju upitala da li želi biti jedna od kandidatkinja. Ona je odmah rekla da'', prisjeća se Tihana.



Anica Kovač, tada Martinović, te je 95 - te sve iznenadila u posljednji trenutak.



''Anica se javila izvana, ona je rođena u Berlinu. I sad rekoh, dečki gledajte, nemojte se zezati, imamo jednu jako dobru prijavu, djevojka izgleda fantastično, stavimo je u Zagreb, pa neće pobijediti. Međutim, ona je pobijedila u Zagrebu i postala Miss Zagreba, tu su nam malo prigovarali, znate kakva je javnost, pa kako, pa ne zna dobro hrvatski, međutim svi su zašutjeli kad se vratila s tim titulama'', govori Tihana.



Lejla Filipović, tada Šehović, izgledala je kao Miss i u opuštenom izdanju na putu do trgovine.



''Susret sa Lejlom se dogodio baš u Dubrovniku. Sa pokojnim Markom Breškovićem sam nešto ćakulala nasred Straduna i dolazi jedna djevojka koja liči na Branku, a nije Branka. Ja velim ''Marko, tko je ovo?'' Veli ''Hoćeš da te upoznam?! Lejla Šehović!'''', priča Tihana.



Kandidatkinjama najveća noćna mora, a gledateljima prilično zabavan trenutak bila su pitanja žirija, točnije odgovori ljepotica koji su katkad bili briljatni, a katkad malo manje.



''Naime, Indija nikad nije direktno davala odgovor, nego uvijek ''Thank you for your very nice and very kind question'', sad ću ja vama odgovoriti na to pitanje. Dakle, uvijek si je dala malo doći do zraka i malo razmislit šta da odgovori'', objašnjava.



Iako, od svih najviše pamtimo odgovor Fani Čapalije kada su je na svjetskom izboru pitali što misli o tome da se kandidatkinje natječu i u kupaćim kostimima na pozornici. Ona je te 94-e bez previše filozofije odgovorila: It's OK.



''Da, to je apsolutno postao brend i Fani je i dalje prelijepa i It's OK'', zaključila je Tihana.



U nadi da će na tron najljepše na svijetu zasjesti neka Hrvatica, ponosni smo i na ove misice koje i danas mogu biti uzor.

