Julia Volkova i Lena Katina osvojile su svijet kao duo t.A.T.u., no od 2011. godine djevojke više nisu ni u kakvom kontaktu, a navodno više ni ne razgovaraju.

Ruske pjevačice Lena Katina i Julia Volkova početkom novog milenija su žarile i palile svojim duom t.A.T.u., a zahvaljujući hitovima "All the things she said" te "All about us" nema tko za njih nije znao. Ono čime su najviše šokirale bili su vrući poljupci na kiši u spotu za pjesmu "All the things she said", a o vezi ovih djevojaka pisali su svi svjetski tabloidi.

Lena i Julia zajedno su bile u bendu Neposedi prije nego što su se odvojile i krenule kao pop-duo. Navodno je Julia bila ta koja je izbačena iz spomenutog benda jer se loše ponašala te je maltretirala druge djevojke koje su bile s njima. Često je pila, a upravo alkohol bio je razlog njezinu ponašanju. Grupu t.A.T.u. s kolegicom Lenom oformila je 1999. godine, a iza cijelog projekta stajali su Ivan Šapovalov i njegov prijatelj Alexander Voitinski, koji su isplanirali cijelu tu priču.

U priču je prvo došla Katina, koja je producente oduševila vokalnim sposobnostima još kao 14-godišnja djecvojčica, a kasnije su u bend doveli i njezinu vršnjakinju Juliju. Kasnije su u intervjuima pričale kako su producenti i pokretači grupe za ideju imali film "Show me love" koji je prikazivao romansu između dviju školarki, a upravo to bila je i njihova priča. Djevojke su u narednim mjesecima snimile album "200 km/h In The Wrong Lane", a već prvi singl srušio je sve rekorde u Rusiji, ali i u svijetu.

Godine 2002. nitko im nije bio ravan, no zbog poljubaca u spotu i na pozornici, djevojke su bile česta tema tabloida diljem svijeta. Godinu kasnije predstavljale su Rusiju na Eurosongu te su osigurale treće mjesto, iako su njihovi menadžeri bili uvjereni u pobjedu te su optužili vodstvo irske nacionalne televizije, gdje se natjecanje održavalo, da se za njih nije moglo glasati. Kasnije su s televizije sve napade negirali. Već 2006. godine počele su glasine da se duo raspao, no one su tvrdile suprotno.

Svi su bili uvjereni da su djevojke par, no one su rijetko o tome pričale. Tek nakon što je Julia ostala trudna prije njihovog trećeg albuma počeli su ih napadati mediji sa svih strana tvrdeći da su čista prevara te da su se pravile da su zajedno zbog slave. Zajedno su stvarale glazbu do 2011. godine, kada su se posvađale, a svaka je nastavila svojim putem nakon toga.

Julia Volkova imala je teška put nakon slave koju je postigla zahvaljujući t.A.T.u., a prije pet godina preboljela je rak štitnjače, zbog kojeg joj je oslabio glas. Ove godine je napravila neočekivani zaokret u karijeri kada je objavila da se planira kandidirati za mjesto u ruskom parlamentu. Istaknula je da će uskoro predstaviti i svoj program, a mnogi se čude zbog čega je odabrala upravo taj put.

Ipak, to nije prvi put da Volkova šokira svojim izborima. Već je dvaput mijenjala svoju vjeroispovijest, a nakon što je 2010. godine prešla na islam, 2017. se vratila pravoslavnoj vjeri. Posljednjih godina iznenađuje i svojim izgledom, a mnogi su primijetili da se plastičnim operacijama potpuno uništila te da više ne nalikuje sebi s početka karijere. Od žestoke rokerice postala je prava trendseterica, a fotografije koje objavljuje na Instagramu rijetki mogu povezati s njezinim izričajem s početka novog milenija.

Lena Katina je s druge strane ostala u svom stilu, a 2014. godine je objavila prvi samostalni album. Još uvijek objavljuje vlastitu glazbu i nastupa diljem Rusije. Za svog dugogodišnjeg dečka, glazbenika Sašu Kuzmanovića, udala se 2013. godine, a dvije godine kasnije par je dobio svoje prvo dijete. I danas je velika podrška LGBTQ zajednici, a o svojoj prošlosti s Julijom Volkovom rijetko govori. Djevojke danas navodno više ni ne razgovaraju, niti su u bilo kakvom kontaktu.