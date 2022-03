Danniella Westbrook sprema se na operaciju na kojoj će joj u lice ugraditi kosti rebra.

Britanska glumica Danniella Westbrook osim što je poznata po pojavljivanju u seriji "EastEnders", dodatnu je pažnju javnosti privukla čestim odlascima na estetske zahvate i operacije, a od kojih čini se, nema namjeru odustati.

Uskoro 49-godišnja Danniella sprema se na operaciju tijekom koje bi joj trebali dio rebra staviti u obraz, kako bi nastavila proces obnavljanja lica nakon što su joj kosti lica tijekom godina popucale.

Danniella je prikazala rezultate zahvata na kojima je bila tijekom posljednjih godinu dana, uključujući filere i botoks i tvrdi da je spremna za nove i da im se veseli.

"Jedva čekam da sve operacije budu gotove. Vratit ću se svojoj najboljoj i borbenoj formi, a sljedeće godine ću imati 50 godina! Spremna sam, više nego spremna za potpunu fizičku transformaciju", napisala je uz fotografiju koju je objavila na svom profilu na Instagramu.

Danniellina nadolazeća operacija obraza bit će jedna od najinvazivnijih jer će joj u lice ugraditi dio kosti rebra i to nakon što joj su je navodno zbog osteoporoze istrunula jagodice i desni, no to je ustvari bila posljedica teške ovisnosti o kokainu.

"Trenutačno prolazim kroz puno operacija. Dobre su, ali su jako teške", izjavila je glumica za časopis OK!.

Dannielline operacije su uslijedile nakon što se zaklela da će preokrenuti svoj život 2021. godine nakon godina zlouporabe droga i i alkohola, a otkako se zavjetovala, glumica se čini sretnijom i zadovoljnijom nego ikad.

U intervjuu iz 2018. godine otkrila da joj propadaju obrazi i da umjesto zubi ima vijke koji joj režu jezik dok govori. Priznala je da se nekih dana probudi i lijeva strana lica joj je potpuno utonula. U ostalim trenucima bila bi u agoniji jer bi bila natečena zbog kosti koje su joj trulile i oslabile.

"Jednostavno više ne izgledam kao ja. Očito ću ostarjeti puno brže zbog droga, no ovo mi nije trebalo", zaključila je tada.

