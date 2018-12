Danniella Westbrook poznata je po burnom privatnom životu koji je uključivao ovisnost o drogama, brojne estetske operacije, raspale brakove, a na kraju i bankrot.

O britanskoj glumici i TV ličnosti posljednjih se godina pisalo svašta.

Riječ je o 45-godišnjoj Dannielli Westbrook koja je poznatija po burnom privatnom životu koji je uključivao ovisnost o drogama, brojne estetske operacije, propale brakove i mijenjanje partnera, a na kraju i bankrot.

Danniella je još početkom 2017. godine otkrila kako joj se lice doslovno raspada zbog ovisnosti, ali i brojnih estetskih zahvata te kako će zbog toga morati još jednom pod nož kako bi to spriječila. "Trule mi jagodice i desni jer sam nekada bila ovisna o kokainu, ali i zbog lošeg estetskog zahvata iz 2015. godine zbog kojeg sam dobila osteoporozu", ispričala je tada za The Mirror.

Kako je sama ispričala za ovisnost, kokain je prvi put probala sa svega 14. godina u jednom noćnom klubu, a već sa 16 bila je poznata kao velika partijanerica i ljubiteljica bijelog praha. Jedno je vrijeme bila na rehabilitaciji te tvrdila kako je mjesecima čista, no 2012. godine dala je televizijski intervju u kojem je bilo i više nego očito da je pod utjecajem nečega.

"Rekla sam da sam čista, no bilo je očito da nisam. Izgledala sam kao da imam 50 godina i glas mi je podrhtavao. Htjeli su mi se smijati i potrgati me. Mrzim takve stvari, no ovo sam trebala vidjeti, jer sam napokon shvatila koliko mi je loše", otkrila je tada te se ponovno prijavila na rehabilitaciju.

"Ljudi su stalno gledali u mene, gurkali se i govori kako izgledam kao da nemam nos", jednom je otkrila Danniella za koju se pričalo i kako je bankrotirala te kako doslovno moli prijatelje da prespava kod njih, jer nema ni za unajmiti sobu. Navodno su joj prijatelji pomagali sa smještajem, no nisu joj posuđivali novce, jer im nikada ne bi vraćala.

A Danniella se nedavno pojavila u javnosti s novim licem na dodjeli TV nagrada. Kako je sama otkrila, umjesto jagodica liječnici su joj ugradili kosti jednog rebra. Istovremeno je otkrila i kako ima rak maternice, no poručila je kako će i njega pobijediti.