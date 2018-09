Sarah Seifert, bivša natjecateotkrila kako zapravo izgleda njezin život te je progovorila i o neugodnostima s kojima se susrela.

Sarah Seifert, poznatija kao Twerkerica Sarah, odigla je puno prašine tijekom svojih nastupa na Supertalentu. Nekima je bila odlična, nekima su njezini nastupi bili vulgarni, no činjenica je da je Sarah itekako kapitalizirala svoje sudjelovanje na najgledanijem talent showu u Hrvatskoj.

''Dosta mi je Supertalent pomogao. I prije sam bila popularna, ali nakon showa meni se posao povećao za 95 posto. Došla sam do šire publike, čak i one iz cijelog svijeta. Bila je to odlična odskočna daska'', priznala je Sarah koja se s vremenom naučila nositi s kritikama.

Sarah Seifert (FOTO: Privatni album)

''Na sve se čovjek navikne s vremenom. U početku je bilo teško, tada mi nije bilo svejedno, ali pomirila sam se s time. Danas mi sve to uđe na jedno uho, a izađe na drugo'', govori Sarah koja nam je priznala kako je čak odustala od preseljenja u Irsku.

''Ja vam sada radim pun gas. Svaki vikend mi je zauzet, a i krenula sam na još neke plesne tečajeve kako bi i druge plesove savladala. Meni je ples strast. Odustala sam od odlaska u Irsku jer imam sve veću podršku ovdje. S vremenom ću svoje znanje prenositi i na druge. Ostajem u Hrvatskoj iz inata i želim doprinijeti nečem novome'', kazala je seksi Vukovarka.

Sarah Seifert (FOTO: Privatni album)

Sarah se u životu susretala i s onima koji ju vole i koji ju ne vole, no ističe kako loše komentare na internetu više i ne primjećuje te da joj se čini da, kako vrijeme prolazi, ima sve više obožavatelja.

Ipak, njezin ples kod mnogih je izazvao i brojne predrasude pa se tako Sarah susrela i s jednom užasnom situacijom u kojoj je reagirala instiktivno. ''Na nastupima sam uvijek sigurna. Zaštitari su oko mene i čuvaju me, no jednom priliko se jedan zaštitar udaljio, a jedan dečko iz prvog reda me uhvatio za stražnjicu. Ja sam se naglo okrenula i udarila ga šakom, ali na kraju su mene izbacili iz kluba. Ne želim govoriti o tome više'', iskrena je bila twerkerica koja ovogodišnjim natjecateljima savjetuje da imaju snage, da se ne živciraju i da nemaju tremu. Njoj je pomoglo samopouzdanje i zato im posebno poručuje da se ne osvrću na komentare.