Prva epizoda šeste sezone hit showa "Farma" čeka vas ove nedjelje, 16. rujna 2018. godine samo na Novoj TV!

Nakon pet uspješnih sezona, popularni reality show "Farma" ove nedjelje vraća se na Novu TV. Osamnaest kandidata započet će svoju farmersku avanturu, a samo onaj najizdržljiviji osvojit će novčanu nagradu do pola milijuna kuna.

A prije nego počnu nikad uzbudljivije avanture na selu, mi smo se prisjetili ljubavi koje su se dogodile upravo na Farmi.

Dino Bubičić i Ivana Paris

Ivana Paris i Dino Bubičić upoznali su se na "Farmi", gdje su se i zaljubili, a po izlasku iz showa su se vjenčali 2010. godine. Iako su mnogi mislili kako će njihova ljubav potrajati samo dok se kamere ne ugase, bivša Miss Universe i maneken zajedno imaju i dva sina. "Farma mi je odredila cijeli život. Da nisam bila tamo, nikada ne bih upoznala svog supruga", ispričala je jednom prilikom bivša misica, a oboje danas žive povučenijim životom nego prije.

Ivana Paris, Dino Bubičić (FOTO: Luka Klun/PIXSELL)

Josip Ivančić i Jelena Bosančić

Josip i Jelena upoznali su se na Celebrity Farmi nakon koje su se također vjenčali, a par zajedno ima i dvoje djece - kćer Rozu Miju i sina Tomu. Splitska manekenka i pjevač žive vrlo povučeno, a sudbonosno "da" izgovorili su 2011. godine pred 350 uzvanika. Prelijepa mladenka tada je nosila dvije vjenčanice.

Josip i Jelena Ivančić (Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL)

Tomislav Crnčević i Barbara Peterčić

Ovaj je par "Farma" spojila, ali i zaručila. No nakon fatalne ljubavi, uslijedio je gadan prekid s brojnim međusobnim optužbama. Barbara je tako na društvenim mrežama objavila fotografije udaraca po svom licu i iako nije imenovala muškarca koji joj je to napravio, mnogi su posumnjali u Tomislava koji je neko vrijeme pio tablete za smirenje zbog optužbi. "Jako mi je teško. Trenutno pijem tablete za smirenje jer ne mogu vjerovati kakvu mi je predstavu priredila. Ovo je sve njezin igrokaz. Bio sam spreman sve učiniti za nju. Nikada nisam digao ruku na ženu. Moja je savjest čista", otkrio je tada za Dnevnik.hr, a od zaručnice je otišao i zbog njezinih roditelja koji su ga navodno maltretirali i vrijeđali. "Ovo me obilježilo za cijeli život", zaključio je 2017. godine Tomislav.

Tomislav Crnčević, Barbara Peterčić (FOTO: Pixsell)

Jasmina Milaković i Kristijan Nikšić

Prije dvije godine rodila se i kratka romansa između natjecatelja Jasmine Milaković i Kristijana Nikšića koji su, sudeći po društvenim profilima, ostali samo dobri prijatelji. "Već je to na Farmi krenulo, no distancirali smo se zbog kamera. On je divan dečko, ima fine manire, nije nasrtljiv. Ja sam u biti čekala da izađe van, našli smo se čim je izašao. Rodilo se nešto više od prijateljstva, idem kod njega i njegovih sada za vikend i baš sam sretna", otkrila nam je u prosincu 2016. godine Jasmina, no sumnjalo se kako je njihova romansa bila samo način privlačenja medijske pažnje. Predstava za javnost ili ne, to znaju samo oni.

Jasmina -Farma (Foto: Dnevnik.hr)

Kristijan Nikšić (Foto: Facebook)

Damir Toplek i Lara Đunđuš

Za njihovu ljubavnu priču iz prošle sezone mislilo se kako će trajati vječno, no par je prekinuo ubrzo nakon završetka showa. "Nismo više zajedno. Sve bilo lijepo, ali šest mjeseci nakon Farme smo raskinuli. Jednostavno više to nije funkcioniralo. Ne čujemo se više. Ona, koliko znam, živi i radi u Austriji ili Njemačkoj. Koliko sam upoznat tamo ima novog dečka", otkrio je Damir koji je od svoje bivše djevojke straiji čak 19 godina. "Da, da, ja vam opet imam curu. Zove se Izabel i iz Varaždina je. Ona nije mlađa od mene, već starija. Znate onu: Stara koka, dobra juha". Odlično nam je. Iskusnija je, ozbiljnija i puno izlazimo van'', otkrio je bivši farmer. O Lari i dalje ima lijepo mišljenje te joj želi svu sreću.

Damir Toplek, Lara Đunđuš (FOTO: Dnevnik.hr)

