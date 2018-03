Marcus i Martinus, 16-godišnji Norvežani, proslavili su se prije dvije godine i osvojili svijet

Blizanci Marcus i Martinus prije koncerta u Domu sportova, potpisivali su albume svojim obožavateljima u Zagrebu, a sudeći prema reakcijama na susretu s najvećim fanovima, čini se da će njihov večerašnji nastup biti pravi spektakl.

Ovi 16-godišnji Norvežani prava su senzacija u svijetu glazbe. Iako od malih nogu pjevaju, snimaju pjesme i nastupaju, proslavili su se prije dvije godine pobjedom na nacionalnom natjecanju s pjesmom 'To Dråper Vann'. Danas već broje milijune pregleda na YouTubeu, dok ih na Instagramu prati čak 1,3 milijuna obožavatelja. Među njima su i brojni hrvatski fanovi koji ih jedva dočekali da ih čuju i vide.

Album 'Moments' objavljen je krajem prošle godine, a uoči turneje su objavili i novi singl ''Remind Me''. Neki od njihovih najpoznatijih singlova su ''Heartbeat', ''I Don’t Wanna Fall in Love'' i ''Light It Up''.