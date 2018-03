Marcus i Martinus Gunnarsen stižu uskoro u Zagreb, gdje će po prvi put održati koncert. Ovi blizanci iz Norveške imaju svijet pod nogama.

Jeste li ikad čuli za bliznace Marcusa i Martinusa Gunnarsena iz Norveške? Oni su 16-godišnja glazbena senzacija, koja uskoro stiže i u Zagreb. Zbog velike pomame za ovim mladićima nastup je premješten u veći prostor, što ne čudi jer su albumom "Moments" zaludili svijet. U kratkom vremenu postali u pop senzacija kakvu Norvežani nisu imali godinama.

Iza blizanaca su već tri albuma, brojni hitovi, milijunski pregledi spotova na YouTubeu, knjiga o njihovoj karijeri, dokumentarac. Imali su čast nastupiti i na dodjeli Nobelove nagrade za mir.

Njihovi počeci su, inače, skromni. Mladići dolaze iz mjesta od oko 800 stanovnika, otac im je nekad radio kao učitelj, a mama je domaćica. U međuvremenu, njihov otac je postao i njihov menadžer. Obitelj pokušava paziti na dječake i prati ih na njihovom glazbenom putu, koji je počeo iznimno rano. Naime, kada su 2011. godine s obitelji bili na ljetovanju u Tajlandu, zamijetio ih je norveški glazbeni producent koji je roditeljima savjetovao da dečke prijave na dječji glazbeni show.

Uspjeli su, napisali svoju prvu pjesmu "To draper vann" i pobijedili na natjecanju te zasjeli na top liste. Potpisali su i ugovor sa Sonyjem, a uspjeh je bio brz i velik. Njihov Instagram obiluje prizorima luksuznih putovanja i odmora. Ipak, sve to pod budnim okom njihovog oca, koji brine i o školovanju mladića dok su na turnejama. Svoje obožavatelje zovu "MM'ers", i na njih jako paze. Upravo tim mladim tinejdžerima diljem svijeta Marcus i Martinus su veliki uzori. Zamislite kako je to kada imate svijet pod nogama sa 16 godina?