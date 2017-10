Hana Mašić odlučila je ponovno okušati sreću na glazbenom nebu. Talentirana 25-godišnjakinja žiri je bacila u trans izvedbom pjesme Nine Badrić "Poljubi me".

Hana Mašić ponovno oduševljava. Talentirana Zagrepčanka prošle sezone nastupila je u najvećem regionalnom glazbenom natjecanju "Zvezde Granda" i zamalo došla do finala. Ove godine vratila se jača nego ikad, što je i dokazala samouvjerenim nastupom. 25-godišnja Hana žiriju se predstavila pjesmom Nine Badrić "Poljubi me".

Njezina moćna izvedba dostojna pravih glazbenih pozornica bacila je žiri u trans. Već na prvoj pjesmi atraktivna crnka jednoglasno je izborila prolazak u daljnji krug natjecanja. "Kako je samo rekla 'poljubi me', opčinjeno je izjavio jedan od članova žirija. Svoju dominaciju potvrdila je i drugom pjesmom "Zarobljena" popularne pjevačice Goce Tržan. Gromoglasan pljesak Hana nije dobila samo od žirija, već i od oštrih, ali pravednih članova produkcije koji nisu krili svoje dojmove njezinim nastupom. Nastavi li ovako, ne sumnjamo da ćemo za Hanu još puno puta čuti. Ne samo u Hrvatskoj, već i izvan naših granica.

Hanin nastup pogledajte u nastavku.